Adrian Mutu s-a casatorit. Primele imagini de la nunta! Adrian Mutu s-a casatorit in mare secret cu iubita sa, Samdra Bachici. Desi se zvonea de foarte mult timp ca Mutu are noi ganduri de insuratoare, nimeni nu a stiut cand va avea loc exact marele eveniment. Recent insa, fotbalistul a recunoscut in ...

Gest incredibil: Adrian Mutu si-a dus noua iubita in casa lui Consuelo! stiri Adrian Mutu » Adrian Mutu are o relatie moderna. Se pare ca fotbalistul si sotia sa au revenit la sentimente mai bune, caci recent acesta le-a facut o vizita fiicelor sale in Republica Dominicana.Adrian Mutu nu a mers insa singur, ci insotit de noua sa iubita, San...

Adrian Mutu, fotografii super sexy cu iubita de 21 de ani. Ipostaze incendiare! stiri Adrian Mutu » Adrian Mutu nu se cuminteste deloc. Fotbalistul de 36 de ani a divortat in urma cu un an de sotia sa Consuelo, cu care are doua fetite, iar acum a regasit iubirea in bratele unei tinere de 21 de ani.Mutu este tare mandru de noua sa partenera, cu care...

Cum arata prima iubita a lui Adrian Mutu. Detalii picante din viata amoroasa a fotbalistuluii stiri Adrian Mutu » Adrian Mutu a fost dintotdeauna un barbat atragator si a avut mare succes la femei. Prima lui dragoste insa a fost o handbalista de lot national, Irina Neagu. Pe vremea cand Adrian Mutu (36 ani) era doar la juniorii lui FC Arges, Irina Neagu - cu tre...

Consuelo s-a razbunat pe Adrian Mutu. Uite cu cine s-a cuplat! stiri Adrian Mutu » Adrian Mutu si Consuelo au divortat in urma cu un an. Cei doi au reusit sa tina secreta separarea lor, insa, pana la urma, apropiatii i-au dat de gol. Acum, fotbalistul are o noua relatie cu o tanara de 19 ani, fosta Miss Romania. El a prezentat-o de...

Bianca Dragusanu, in stare de soc. Decizia radicala pe care a luat-o Victor Slav dupa ce a aflat de idila ei cu Adrian Mutu! stiri Adrian Mutu » Bianca Dragusanu s-a laudat zilele trecute in toata presa ca a avut o idila de un an cu fotbalistul Adrian Mutu, pe cand acesta era casatorit cu Consuelo. Vedeta a povestit cu lux de amanunte cum s-a desfasurat povestea lor de dragoste, insa nu s-a g...

Adrian Mutu nu s-a impacat cu Consuelo. Uite cum a fost tratat fotbalistul de sotia sa! stiri Adrian Mutu » Adrian Mutu a plecat de Sarbatori in Republica Dominicana pentru a petrece Craciunul in familie. Fotbalistul a ajuns acasa dupa o lunga perioada departe de fiicele sale, deoarece ar fi avut probleme in casnicie. Desi a negat ca este la un pas de divo...

Rasturnare de situatie: Mutu s-a intors in genunchi la Consuelo. Iata ce i-a dus ca sa-i ierte infidelitatile! stiri Adrian Mutu » Dupa ce a inselat-o cu mai multe tinere si toata lumea spunea ca divortul este doar o chestiune de timp, Adrian Mutu s-a intors la sotia si fiicele sale. Se pare ca, pentru a o face pe Consuelo sa il ierte, fotbalistul i-a daruit sotiei sale un inel ...

Sotia si fiicele lui Adrian Mutu, in cea mai emotionanta ipostaza! stiri Adrian Mutu » Sotia fotbalistului Adrian Mutu, Consuelor, si fiicele lor, Adriana si Maya au impodobit deja bradul de Craciun, Cele trei s-au distrat de minune, asa ca nu putea sa nu impartaseasca acest moment atat de emotionant si cu apropiatii. Micutele fotbalis...

Tatal lui Adrian Mutu a vorbit deschis despre divortul fiului sau. Iata adevarul! stiri Adrian Mutu » Satul de speculatiile care se fac asupra unui posibil divort intre Adrian Mutu si Consuelo, tatal fotbalistului a vorbit deschis despre acest subiect. Potrivit lui Spiridon Mutu, Adrian nu a divortat de sotia si nici nu are de gand sa faca acest lucr...

Consuelo Mutu si-a refacut viata. Iat-o in bratele altui barbat! stiri Adrian Mutu » Consuelo Mutu pare ca nu sufera prea mult dupa despartirea de sotul sau, fotbalistul Adrian Mutu. Recent, bruneta a postat pe retelele de socializare mai multe fotografii in care apare alaturi de un barbat misterios. Astfel, dupa ce Adrian Mutu a fos...