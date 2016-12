Andreea Marin, la un pas de moarte: Medicii i-au gasit un litru de sange in abdomen! Andreea Marin a povestit recent despre momentele cumplite prin care a trecut in urma cu cativa ani. Vedeta a povestit in cartea "Pretuieste viata" despre cele doua sarcini extrauterine pe care le-a suferit si despre diagnosticul dramatic pe care ...

Andreea Marin, in imagini care iti taie rasuflarea. S-a lasat legata si apoi... stiri Andreea Marin » Zana Surprizelor continua sa surprinda. Vedeta TV a postat pe contul sau de socializare cateva imagini care i-au lasat cu gura cascata pe fanii sai. Chiar daca se declara super ocupata, Andreea isi face timp si pentru sala. Iar antrenamentele ei nu s...

Andreea Marin, in sala de nasteri! "Ne-am bucurat de prima zi de viata a bebelusului.." stiri Andreea Marin » Andreea Marin isi doreste cu ardoare sa devina din nou mamica. Pana atunci insa, vedeta le este aproape tuturor prietenelor insarcinate. Recent, ea a mers chiar la Craiova pentru a-i fi alaturi unei tinere mamici. "Dragile mele prietene mamic...

Andreea Marin, aparitie dezastruoasa la Targul de Carte Gaudeamus. Uite ce si-a pus pe cap! stiri Andreea Marin » Andreea Marin a socat pe toata lumea cu aparitia ei la Targul de carte Gaudeamus, care a avut loc weekendul trecut. Prezentatoarea TV a atras toate privirile, insa intr-un sens negativ, caci toata lumea susotea pe la colturi despre tinuta inedita...

Cum arata Andreea Marin nemachiata. Imaginile adevarului! stiri Andreea Marin » Andreea Marin si-a surprins recent fanii de pe Facebook cu o imagine in care apare fara pic de machiaj. Desi are 40 de ani, Andreea Marin se poate lauda cu un ten perfect, fara riduri si nu isi arata deloc etatea. Stilul de viata sanatos pe c...

Andreea Marin, in doliu: "Simturile mi-au inghetat" stiri Andreea Marin » Tragedia de la Colectiv, in urma careia si-au pierdut viata 56 de persoane, in cele mai mari chinuri, a indoliat Romania. Sute de persoane s-au implicat pentru a ajuta ranitii, dar din pacate insa pentru unii a fost prea tarziu. Andreea Marin...

Andreea Marin, distrusa de durere: "Tocmai am aflat ca are cancer" stiri Andreea Marin » Andreea Marin trece prin momente grele si foarte dureroase. Vedeta a aflat recent ca un prieten bun de-al sau este bolnav de cancer. Este vorba despre Nony Borsan, un artist iubit de toata lumea, care are doar 26 de ani. "Dragi colegi si priet...

Andreea Marin, aparitie incendiara. A aratat mai mult decat ar fi trebuit! stiri Andreea Marin » Andreea Marin a surprins pe toata lumea cu ultima sa aparitie. Iesita la plimbare, vedeta a ales o tinuta surprinzatoare. Fosta prezentatoare TV a preferat o vestimentatie lejera, extrem de provocatoare insa. Vedeta si-a uitat insa sutienul acasa...

Andreea Marin vrea bani de la hotii care i-au spart casa. Ce suma le-a cerut! stiri Andreea Marin » Andreea Marin s-a constituit parte civila in dosarul spargerii casei sale si vrea sa-si recupereze prejudiciul, de 23.000 de lei, de la cei patru hoti. Trei dintre spargatori, Cristea Dragos, zis "Soare", Marian Stanica, zis "Moflea" si Georgian ...

Andreea Marin si-a schimbat look-ul. Iata cum s-a tuns! stiri Andreea Marin » Andreea Marin a optat pentru o coafura indrazneata. Vedeta s-a tuns scurt si este foarte incantata de noul sau look. Andreea Marin a facut aceasta schimbare cu un scop cu adevarat nobil. "Brave Cut. Am ales tunsoarea foarte scurta intr-o parte...

Andreea Marin, despre al doilea copil: "Vreau sa fie sanatos, nimic mai mult!" stiri Andreea Marin » Andreea Marin isi doreste cu ardoare sa devina din nou mamica. Desi a trecut de varsta de 40 de ani, vedeta spune ca inca un copil ar fi cea mai mare bucurie a sa. Din pacate insa, Andreea Marin nu a reusit sa mai ramana insarcinata. Chiar si la ...

Andreea Marin, gafa de proportii. Vezi ce a facut vedeta! stiri Andreea Marin » Andreea Marin este mereu la patru ace. Vedeta incearca sa fie la inaltime de fiecare data cand iese in public, insa la ultima aparitie aceasta a fost taxata de designeri. Zilele trecute, realizatoarea TV a facut un tur al televiziunilor si a mers...

Andreea Marin a ramas fara bijuterii: hotii i-au spart casa! Prima reactie a vedetei! stiri Andreea Marin » Andreea Marin a ramas fara o parte din bijuterii, dupa ce hotii i-au spart locuinta. Paguba se ridica la 1.000 de lei, insa vedeta sustine ca trauma psihologica este foarte mare, si nu valoarea obiectelor furate. Incidentul a avut loc in noaptea ...

Andreea Marin, prima reactie despre verificarea ANAF la care va fi supusa! stiri Andreea Marin » Andreea Marin si fostul sau sot, Stefan Banica Jr, vor trebui sa mearga in fata agentilor de la ANAF pentru a arata ca averea pe care o au a fost facuta legal. Pentru ca subiectul a fost dezbatut pe larg in presa in aceasta dimineata, Andreea Mari...

Andreea Marin si Stefan Banica Jr, din nou impreuna. Fiscul ii cheama sa-si justifice averile Stefan Banica Jr. » Andreea Marin si fostul sau sot, Stefan Banica Junior, au din nou ceva in comun. Cei doi au fost luati in colimator de catre ANAF, dupa ce inspectorii au descoperit ca au averi nejustificate. Andreea Marin si Stefan Banica Jr. se numara, potrivit...

Andreea Marin, fericita ca a scapat de fiica ei. "Ne facem de cap" stiri Andreea Marin » Andreea Marin are chef de nebunii. "Zana" a ramas singura acasa cu sotul sau, asa ca cei doi au zis mersi si au profitat de clipele de intimitate. Ba chiar bruneta a tinut sa le impartaseasca fanilor aceasta bucurie. Andreea Marin si Tuncay Ozturk...

Andreea Marin, in cele mai incendiare ipostaze. Nimeni nu a mai vazut-o asa! stiri Andreea Marin » Andreea Marin a fost intotdeauna o prezenta discreta si nu a exagerat cu vestimentatiile provocatoare. In urma cu 10 ani insa, vedeta s-a lasat fotografiata intr-o ipostaza incendiara. In cadrul sedintei foto, "Zana" a purtat o bluza transparenta...

Andreea Marin are nevoie de operatie: "Am aceasta problema din copilarie" stiri Andreea Marin » Inca din copilarie, Andreea Marin se lupta cu un defect fizic, care o deranjeaza, insa evita sa il opereze. Vedeta a fost intrebata de o prietena de pe Facebook cum isi trateaza problema monturilor de la picioare. "Spuneti-mi va rog, cum va luptat...

Fiica Andreei Marin, o adevarata domnisoara. Uite cat de mult a crescut! stiri Andreea Marin » Andreea Marin este o femeie implinita. Si-a gasit in sfarsit linistea in bratele medicului turc Tuncay si are o fata superba. Violeta, micuta Andreei Marin, s-a transformat intr-i adevarata domnisoara, In cea mai recenta imagine publicata de...