Andreea Raicu pare mai implinita ca niciodata. Vedeta s-a prezentat marti seara la un eveniment monden si a lasat pe toata lumea masca. A afisat o burtica de toata frumusetea. S-a tot zvonit in ultima vreme ca ar fi insarcinata, insa vedeta nu a ...

Andreea Raicu vede acum lumea cu alti ochi. Vedeta de televiziune a mers recent la un magazin de ochelari de vedere si si-a achizitionat o pereche de care este foarte mandra. Cu zambetul pe buze si un look usor schimbat, Raicu a impartatit cu fani...

Tunsa scurt, cu parul negru si cu un look foarte natural. Asa si-a facut debutul in televiziune Andreea Raicu, in urma cu 18 ani. Pe atunci, ea aparea la emisiunea matinala a trustului din Pache Protopopescu, alaturi de Andi Moisescu. Dupa cativa...