Revista de scandal "Enquirer" a facut un anunt socant. Pe coperta jurnalistii de cancan au titrat ca Angelina Jolie este pe moarte. Potrivit publicatiei, Angelina Jolie cantareste numai 35 de kilograme, refuza sa manance si se simte foarte rau. C...

O proprietate pe care actorii Angelina Jolie si Brad Pitt o detin in Santa Barbara este amenintata de o uriasa pata de petrol, generata de deversarea in ocean a unei cantitati de 80.000 de litri de carburant, in apropiere de coasta sudica a statului ...