Obama vs Trump. Diferenta dintre un gentleman si un clovn

Barack Obama a castigat simpatia publicului, punandu-l intr-un con de umbra pe noul presedinte al SUA, Donald Trump. Sute de milioane de oameni, americani si nu numai, i-au urmarit pe cei doi si au observat detalii care nu ii fac deloc cinste actualului sef al celei mai puternice natiuni.Iata principalele momente evidentiate de presa de peste Ocean in care Donald Trump da dovada de misoginism si proasta crestere, in vreme ce Barack Obama se comporta ca un gentleman.Jurnalistii au speculat momentul primirii la Casa Alba a noului cuplu prezidential de catre Barack si Michelle Obama si au facut o paralela cu evenimentul similar care a avut loc in urma cu opt ani. Din imaginile publicate se poate vedea clar cum, odata ajunsi in fata intrarii in palatul prezidential, Donald Trump coboara din masina si da mana cu Barack Obama, in vreme ce Melania Trump coboara singura si apare in cadru cateva clipe mai tarziu, fiind abia observata de sotul sau.Imaginea coincide in mare masura cu cea de la momentul sosirii lui Barack si Michelle Obama la Casa Alba, in 2009, atunci cand cei doi au fost intampinati de George si Laura Bush. Doar ca diferenta de comportament este uriasa. Barack Obama coboara din masina si se opreste asteptandu-si zambitor sotia, pe care o prinde elegant de mana. In imaginile de acum opt ani se poate vedea clar cum Michelle este prima care paseste pe scarile Casei Albe, iar in urma sa, ca un gentelman adevarat, Barack.Un alt moment intens discutat a fost cel de pe treptele Capitoliului. Dupa preluarea stafetei si depunerea juramantului de catre Donald Trump a venit si momentul de ramas bun. Pe treptele Capitoliului, cele doua cupluri prezidentiale au aparut in fata publicului pentru ultima oara. Doar ca si aici s-a vazut diferenta de clasa dintre cei doi barbati.In imaginile surprinse de cameramani se poate observa cum Melania Trump se alatura sotului sau, care introarce putin capul spre ea si ii zambeste scurt. In acest timp, langa el, Barack Obama prinde cu mana stanga mana sotiei sale si i-o saruta, intr-un gest de un firesc extraordinar si care evidentiaza relatia calda si plina de respect dintre cei doi.In timpul campaniei electoarale, o serie de declaratii facute de-alungul timpului de Donald Trump au iesit la iveala si au starnit vii controverse. „Grase“, „Catele“, „Animale dezgustatoare“ si „Puturoase“ sunt doar cateva din insultele cu care politicianul le-a socat pe femeile din intreaga lume. Notorie este declaratia agresiva facuta la adresa vedetei TV Rosie O’Donnell. „Rosie O’Donnell este dezgustatoare, atat la interior, cat si la exterior. Cum a ajuns in televiziune? (…) Daca as fi seful ei, m-as uita la fata ei grasa si urata si i-as zice: «Rosie, esti concediata!»“.Barack Obama, in schimb, este recunoscut pentru atitudinea sa feminista. "Trebuie sa schimbam atitudinea care permite hartuirea zilnica a femeilor, indiferent ca merg pe strada sau indraznesc sa navigheze online. Trebuie sa schimbam felul de a gandi al barbatilor, care se simt amenintati de prezenta si succesul femeilor", a scris fostul presedinte american intr-un eseu publicat in revista Glamour.