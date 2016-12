"Mi-e dor de telespectatori, de agitatie, de live. Chiar mi-e dor de telespectatori... Si e un proiect... dar nu vreau sa vorbesc mai multe acum, nu pot!", a declarat Mirela Boureanu Vaida in cadrul unei emisiuni de televiziune.Ce vrea Mirela de la Noul An? "Vai, stiu ca o sa sune cliseic, dar sanatatea e cea mai importanta. Iar primul meu gand e la copii... cand e ceva, merg imediat in camera lor si vad ca sta fiecare in patutul sau si ma simt bine", a mai spus ea.