Margele.ro lanseaza KIT-ul pentru Incepatori

Echipa Margele .ro lanseaza ecl mai complet KIT pentru confectionat bijuterii handmade destinat Incepatorilor. Kit-ul dispune de tot ce ai nevoie pentru a invata in cel mai scurt timp secretele realizarii bijuteriilor. Invata tehnicile de baza si confectioneaza singur bijuterii la fel ca cei mai renumiti designeri.Echipa Margele.ro a pregatit pentru amatorii de bijuterii handmade KIT-ul pentru confectionat Bijuterii Handmade destinat Incepatorilor.Acest kit se adreseaza persoanelor care vor sa incerce cea mai moderna metoda de a-ti petrece timpul liber, anume aceea de a-ti crea singur bijuteriile folosind margele , pietre semipretioase si accesorii bijuterii. Da, e adevarat, ati auzit bine, de acum iti poti crea tu singur bijuteriile dupa propria imaginatie. Cercei, bratari, coliere si inele toate le poti crea singur acasa. KIT-ul te ajuta sa inveti foarte repede cum poti confectiona bijuterii.Mai mult ca sigur ca ati vazut in diverse locuri ca au aparut spre vanzare bijuterii handmade atipice fata de cele care se comercializeaza in mmod uzual. Ati observat ca acestea sunt diferite, mai pline de personalitate si cu mai mult caracter. Culorile lor exprima mult mai pregnant energia personala intr-un mod care se remarca foarte usor de catre cei din jur.Probabil ca multi v-ati intrebat de unde provin acestea. Daca nu v-ati pus intrebarea in mod constient, undeva in adancul mintii ati reflectat ascuns si ati ajuns la concluzia ca ele si-au facut loc prin peisajul actual si va induc o stare de bine in momentul cand le vedeti.Ei bine, trebuie sa stiti ca aceste bijuterii minunate sunt confectionate manual, multe din ele folosind pietre semipretioase . Exista persoane indragostite de acest hobby nou care castiga tot mai multi impatimiti. In tara noastra exista la ora actuala extrem de multe persoane care au recurs la acest mod de a relaxa. E atat de grozav din multe puncte de vedere!Ce poate fi mai minunat decat sa creeze bijuterii din margele, pietre semipretioase si accesorii bijuterii Cu ajutorul KIT-ului pentru incepatori realizat de echipa Margele.ro oricine poate sa isi creeze un avantaj in invatarea tehnicii de confectionare a bijuteriilor handmade.Desi realizarea acestora in sine nu e un lucru foarte dificil, KIT-ul iti confera avantajul de a deprinde in mazim o zi tehnicile de baza care trebuie insusite de orice bijuterier.Aceste tehnici se refera la mai multe aspecte. Primul dintre ele are in vederea crearea unei imagini generale asupra a aceea ce inseamna realizarea bijuteriilor: ce unelte se folosesc, ce produse se folosesc cel mai des, ce denumiri poarta diferitele ornamente si modul lor de lucru.Al doilea aspect e mai mult de natura tehnica si prezinta efectiv modul de lucru. Cu ajutorul brosurii tutorial ce o primesti in pachet, ai poze ilustrate cu fiecare unealta in parte si modul in care aceasta se foloseste. Nu irosi zile la rand pana sa inveti sa lucrezi corect. Invata de la expertii nostri si vei deveni un bijuterier veritabil. Vei afla cum se folosesc corect uneltele cu care se creaza bijuterii.Un alt aspect extrem de important tine de parcurgerea pas-cu-pas a principalelor bijuterii: cercei, bratari, coliere si inele. In acest fel veti crea mai multe modele din fiecare tip de bijuterie pentru a invata modul in care se concep acestea. Practic, afli cum se incepe o bijuterie pe care apoi folosindu-ti imaginatia o poti dezvolta dupa bunul plac.Cu ajutorul KIT-ului poti crea peste 14 modele diferite de bijuterii. Acestea se pot face de cate doua ori, adica 28 bijuterii in total.Nu exista limite la ceea ce se poate crea in domeniul bijuteriilor handmade. In functie de imaginatia fiecaruia pot lua nastere bijuterii nemaipomenite!Multa lume a inceput sa creeze bijuterii din pasiune iar pentru altii s-a transformat intr-o veritabila afacere. Incearca si tu si paote parcursul vietii tale va lua o intorsatura neasteptata!Magazin online cu margele, pietre semipretioase si accesorii ieftine pentru confectionat bijuterii handmade. Livrare rapida si profesionalism. Promotii la transport si la frecventa comenzilor. Reduceri pentru clientii fideli.