15 lucruri uimitoare despre diamante

Dacă până acum te-ai întrebat care este povestea diamantelor, află că acesta s-a format în adâncul pământului în urmă cu multe milioane de ani în urmă și că a fost adus la suprafață de vulcani. Această piatră este făcută din carbon pur, iar culoarea lui este dată de numărul de impurități. Aceste nestemate sunt rare, sunt frumoase și au fost descoperite acum câteva mii de ani.Pentru a sărbători frumusețea diamantelor, trebuie să afli aceste 15 lucruri interesante despre pietrele tale preferate!1. Cel mai mare diamant care există este o planetăOamenii de știință au descoperit o planetă care este compusă în cea mai mare parte din carbon, 1/3 din aceasta fiind diamant pur. Descoperită în 2004, planeta orbitează o stea din Calea Lactee și se numește ,,55 Cancri e". De asemenea, cercetătorii au mai descoperit și o stea care este de fapt un diamant de 10 miliarde de trilioane și trilioane de carate. Această stea a fost numită Lucy, după cântecul trupei Beatles - ,,Lucy in the Sky with Diamonds". 2. Există și diamante artificialeCercetătorii au creat în laborator diamante cu aceeași structură chimică și proprietăți fizice precum cele naturale, extrase din pământ. Nici măcar gemologii profesioniști nu pot să facă diferența dintre pietrele create în laborator și cele produse natural, fără o testare cu un echipament specializat.3. Primul inel de logodnă cu diamant a fost dăruit în 1477, atunci când Arhiducele Maximillian al Austriei i-a oferit soției sale un inel de aur cu un M făcut din diamante.4. Cel mai mare diamant descoperit vreodată este diamantul Cullinan, are 3106 carate și cântărește aproximativ 600 de grame. Acesta a fost descoperit în Africa de Sud, iar proprietarul minei l-a oferit drept cadou regelui Edward. Cullinan a fost ulterior tăiat în 9 diamante mari și alte 100 mai mici, iar cele mai mari dintre acestea se găsesc în Turnul Londrei, făcând parte din bijuteriile coroanei regale.5. Țările care sunt principalele surse de diamante s-au schimbat de-a lungul timpului. Dacă prin 1400 India era principalul exportator în Veneția și țările europene, începând cu anul 1700 Brazilia a preluat acest loc până în 1800 când s-au găsit rezerve uriașe de diamante în sudul Africii. Astăzi, diamantele se extrag din toate colțurile lumii. 6. În Evul Mediu, se credea că diamantele au proprietăți vindecătoare și că te pot lecui de orice, de la tulburări alimentare, până la boli mintale.7. Multe culturi străvechi considerau că aceste pietre dau putere și curaj unui luptător. Unii regi chiar aveau armuri cu diamante atunci când porneau într-o luptă.8. Hindușii din vechime puneau diamante în ochii statuetelor pe care le venerau. Acest lucru era explicat prin faptul că aceste pietre au puteri vindecătoare și te pot feri de rău.9. Diamantele au fost valorificate și apreciate de mii de ani. Există evidențe al faptului că aceste pietre au fost folosite la schimburile comerciale în India începând cu secolul al IV-lea e.n.10. Diamantele sunt cele mai dure substanțe naturale. Singurul lucru care poate zgâria un diamant este un alt diamant. Tocmai din acest motiv aproximativ 80% din nestematele acestei lumi sunt folosite în procesele industriale.11. ,,Diamant" este un cuvânt care derivă din grecescul ,,adamas" și care înseamnă invincibil, indestructibil.12. Diamantele conțin un singur element în proporție de 100% - carbon. Sub o temperatură și presiune mare, atomii de carbon s-au unit într-un mod unic care a rezultat în structurile cristaline și frumoase ale diamantelor.13. Pietrele prețioase s-au format la o distanță de aproximativ 100 de kilometri sub pământ și au fost aduse la suprafață de erupțiile vulcanice.14. Diamantele au miliarde de ani – în unele cazuri mai mult de 3 miliarde.15. Romanii și grecii antici credeau că diamantele sunt de fapt lacrimile vărsate de zei sau bucăți de stele căzătoare. Romanii credeau că săgețile lui Cupidon aveau în vârf astfel de pietre, acest lucru fiind poate printre cele mai timpurii asociații dintre diamante și dragoste. Astăzi, putem avea aceste nestemate superbe ca piesă centrală a inelului nostru de logodnă.