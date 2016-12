Avantajele angajarii intr-un studio de videochat

Locurile de munca in videochat sunt printre cele mai cautate pe piata fortei de munca. Pe langa faptul ca activitatea din acest domeniu este legala, iar castigurile sunt foarte mari, conditiile de munca sunt de asemenea foarte bune. Desi blamat de catre anumite persoane, jobul de model de videochat prezinta o serie de avantaje considerabile, atat de natura materiala prin prisma veniturilor pe care le genereaza dar, in acealasi timp, modelele de videochat au oportunitatea de a dobandi competente de interrelationare.In ciuda miturilor care vizeaza legalitatea acestui domeniu, a fi model de videochat este un job la fel ca oricare altul. Studiourile de videochat se supun normelor legislative pe care trebuie sa le respecte orice alt tip de firma. Modelele de videochat sunt angajate cu forme legale si beneficiaza de avantajele pe care le au toti angajatii (asigurare medicala, concedii, posibilitatea de a solicita un imprumut bancar etc.). O regula impusa in acest domeniu sublianiaza faptul ca nu este permisa colaborarea cu persoane minore, iar sanctiunile pentru nerespectarea sa dar si pentru alte tipuri de incalcari legislative care sunt incluse in activitatea de videochat sunt prevazute in Legea Combaterii Pornografiei din Monitorul Oficial.1. Conditii excelente de muncaUn criteriu de care tinem cant in alegerea unui job este legat de conditiile de munca oferite, pe langa avantajele materiale. Cand lucrezi intr-un studio de videochat, beneficiezi de niste conditii de lucru foarte bune, favorabile pentru a-ti desfasurara activitatea in discretie. In plus, echipamentele si aparatura care te ajuta cu care vei lucra sunt dintre cele mai performante, usurand-ti considerabil munca.2. Flexibilitatea programului de lucruUnul dintre cele mai importante avantajele care fac din videochat un job pe care il aleg tot mai multe persoane consta in flexibilitatea programului de lucru. Ai libertatea sa-ti organizezi programul de lucru dupa disponibilitatea ta, atata timp cat iti faci targetul numarului de ore. Exista, de asemenea, optiunea de a lucra in ture de zi si de noapte.3. Castiguri financiare mariBanii din videochat se castiga relativ usor, dar asta nu inseamna ca este un job destinat oamenilor care nu sunt dornici de munca, pentru ca presupune perseverenta si un oarecare timp de acomodare. Daca esti incepator, beneficiezi de consiliere si training pentru a invata care sunt tacticile de abordare si de mentinere a relatiilor cu clientii. In timp, iti vei forma o clientela, iar veniturile vor fi pe masura asteptarilor.4. Libertatea de alegere a clientelei si a ceea ce esti dispus sa faciExista o conceptie gresita cu privire la videochat si anume aceea ca este o alta forma sub care se manifesta prostitutia. Modelele cu experienta in acest domeniu pot confirma faptul ca lucrurile stau diferit, deoarece videochatul nu implica neaparat nuditate. Nu esti obligata sa faci nimic din ce nu-ti doresti si de asemenea ai dreptul de a-ti selecta clientela.5. Dezvoltarea abilitatilor de comunicare interumanaIn interactiunea cu clientii, care au personalitati si tipologii diferite, inveti sa-ti dezvolti abilitatile de comunicare interumana. In plus, prin intermediullocurilor de munca in videochat, cunosti oameni noi si interesanti care apeleaza la servicii de videochat din simpla dorinta de a socializa si de a se imprieteni.6. Caracterul confidential al activitatiiDesi jobul de model de videochat nu ar trebui sa considerat un job obisnuit, este inca privit cu retincenta, mai ales de catre persoanele cu varsta mai inaintata. De aceea, activitatea din contract va fi trecuta sub o alta denumire, mai ales ca jobul de model de videochat nu are un asociat un cod COR. In ceea ce priveste interactiunea cu clientii, aceasta se face sub umbrela unui pseudonim, astfel ca niciunul dintre cei cu care discuti nu iti cunoaste numele real.Glamour Studio se bucura de cea mai mare notorietate atunci cand aducem in discutie studiourile serioase de profil care fac angajari in studioul de videochat din Bucuresti Romania . Activitatea acestui studio se desfasoara in deplina legalitate, iar modelele de aici se bucura de o atmosfera de lucru placuta si sigura, dar mai ales intima. Programul de lucru nu reprezinta nici el un motiv de ingrijorare. La Glamour Studio el se stabileste de comun acord cu modelul si poate fi in ture de noapte sau de zi sau chiar part-time, ceea ce face din studioul nostru locul de munca perfect pentru tineri, dar si pentru persoanele care au nevoie de un al doilea job pentru a-si suplimenta veniturile.Glamour Studio pune la dispozitia modelelor traininguri oferite 24/24 ore de adevarati profesionisti in domeniu. Fiecare persoana beneficiaza de training individual, personalizat, adaptat la cerintele, nevoile si dorintele acesteia, pentru ca rezultatele sa fie rapide si eficiente.Mediul de lucru este propice pentru oricine isi doreste sa dobandeasca independenta financiara. Modele Glamour beneficiaza de make-up realizat de make-up artisti cu experienta bogata in televiziune, precum si de sedinte foto profesionale, desfasurate de cei mai buni fotografi. De asemenea, acestea au parte si de consultanta teoretica si tehnica permanenta pentru ca, in timp, sa cunoasca tainele videochatului. Ia in considerare aceste avantaje pe care le ofera Glamour Studio in alegerea unui job!