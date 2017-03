Multinationala sau companie mica? Care sunt avantajele si dezavantajele fiecareia

In ultima vreme se discuta foarte mult despre beneficiile si punctele slabe pe care le implica munca intr-o multinationala. Iata, asadar, care sunt principalele lucruri de care ar trebui sa tii cont.Daca iti doresti un mediu de lucru placut, dar si o cariera fructuoasa, trebuie sa alegi un loc de munca cantarind foarte bine oportunitatile pe care ti le ofera. Cand vine vorba despre tipul companiei in care lucrezi, dimensiunea dicteaza in mare masura experienta ta de lucru, asa ca iti explicam mai jos care sunt diferentele dintre o companie mica si o multinationala si care sunt avantajele si dezavantajele fiecareia dintre ele.Intr-o companie mare, cu birouri deschise in mai multe tari, poti capata o experienta bogata in domeniul tau. Mai mult decat atat, poti urca pe scara ierarhica si poti trece de la functii de executie la functii de conducere fara sa-ti schimbi angajatorul. In multinationale exista de obicei niste praguri foaret clare cand vine vorba despre promovarea personalului, si, odata ce acumulezi experienta, poti trece cu usurinta la nivelul urmator.Desigur, contractele, clientii si intreaga activitate sunt diferite cand vorbim despre o companie ce isi desfasoara activitatea in mai multe tari. In primul rand, faptul ca o companie a reusit sa se extinda la o scara atat de larga demonstreaza ca urmeaza un model de business reusit si ca angajatii au mai multe oportunitati profesionale, pentru ca sunt pusi in fata mai multor tipuri de situatii.Un alt lucru important de stiut este si faptul ca exista astfel de companii in o multime de orase ale tarii, nu doar in Bucuresti, Cluj sau Iasi, metropole in care o multime de corporatii au investit in ultimii ani. In Galati, de exemplu, Cezar Rapotan a pus bazele unei companii multinationale care s-a extins in alte trei tari, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa fii neaparat in Capitala pentru a lucra intr-o astfel de companie.Desi ofera multe sanse in cariera, multinationalele au si unele dezavantaje. Unul dintre ele il reprezinta procedurile rigide. O idee noua ajunge, asadar, sa fie mai greu pusa in aplicare, deoarece trebuie sa treaca de o multime de filtre. In acelasi timp, faptul ca firma are sedii in mai multe tari poate sa presupuna si deplasari pentru unii dintre angajati. Un alt dezavantaj intr-o companie mare este faptul ca la un numar mare de angajati, comunicarea poate avea de suferit, la fel si relatiile dintre colegi.O companie mica are de obicei o echipa restransa, in care se comunica bine si orice idee este auzita, discutata si eventual chiar pusa in practica. In companiile mici sunt mai multe provocari, dar si satisfactii, deoarece angajatii simt orice victorie a companiei ca pe o victorie persoanala, echipa fiind mica si fiecare angajat avand un aport destul de mare.In micile companii, mai ales daca e vorba si de un model de business nou, experimentele sunt binevenite, iar ele sunt o ocazie buna pentru toti membrii echipei sa invete lucruri noi si sa se dezvolte din punct de vedere profesional. Este un loc de munca unde fiecare persoana are un rol important, iar acest lucru ajuta mult la motivarea intregii echipe. In ceea ce priveste atmosfera, intr-o companie mica de obicei ea este una mai relaxata, fara dress-code, spre deosebire de corporatii, unde exista un regulament intern mai rigid.In schimb, firmele mai mici nu ofera sanse foarte multe in ceea ce priveste schimbarea functiei. De asemenea, intr-o companie la inceput de drum, care vine pe piata cu un produs nou, exista si riscuri legate de o cerere mica, ceea ce afecteaza, desigur, angajatii.