7 strategii testate pentru a primi, in sfarsit, recunoasterea pe care o meriti la serviciu

Femeile ambitioase stiu cat de greu poate fi sa iti convingi superiorii sa te promoveze in functie sau sa iti acorde marirea de salariu pe care o astepti de mult. Insa, pentru a obtine aceste lucruri, trebuie intai ca ei sa stie cine esti. Asta inseamna ca vocea ta trebuie sa se faca auzita, iar prezenta ta sa nu mai treaca neobservata, de acum incolo. Iata care sunt metodele prin care te poti face remarcata, fara sa faci niciun compromis pentru cariera ta:Daca lucrezi in domeniul financiar-bancar sau in vanzari, cel mai probabil ai deja un dress code impus de companie. Asta pentru ca felul in care ne prezentam in fata celorlalti conteaza mai mult decat crezi, iar oamenii te pun intr-o categorie sau alta si in functie de tinuta pe care o afisezi. Nu te gandi insa ca va trebui sa apelezi la costume care sa te imbatraneasca sau la tinute monocrome si monotone, pentru a te incadra in exigentele unei companii.Este suficient sa te uiti la aceste modele de rochii office , care sunt croite astfel incat sa iti avantajeze silueta, sa iti scoata in evidenta atuurile, dar si sa iti ascunda micile defecte, astfel incat sa fii increzatoare si sigura pe tine. Dupa cum vezi in imagini, o femeie imbracata astfel capata instantaneu o atitudine impozanta si puternica, unul dintre secretele de care depinde succesul la locul de munca.O cercetare a Institutului Tehnologic din Virginia a aratat ca femeile vorbesc foarte putin in sedinte, mai ales daca au impresia ca se afla intr-un cerc de persoane inteligente. Indiferent de compania in care te-ai afla, increderea in tine este un factor esential, daca vrei sa fii remarcata. Asta inseamna ca trebuie sa fii sigura pe tine si pe ideile cu care poti contribui, sa nu te temi sa iei cuvantul si sa iti expui parerile sau sa aduci in discutie o noua perspectiva asupra lucrurilor.Cele mai multe femei evita sa socializeze doar de dragul socializarii, pentru ca nu vad in acest lucru o utilitate. Adevarul este insa ca iti poti face niste conexiuni importante pentru cariera ta, daca esti deschisa sa cunosti oameni noi, sa interactionezi si sa faci schimb de pareri cu ei. Nu stii niciodata de unde se poate ivi o noua oportunitate pentru un job sau o colaborare. In plus, in multe domenii, joburile se obtin cu ajutorul recomandarilor, fapt care usureaza intreg procesul de selectie. Mergi la evenimente, practica voluntariatul intr-un ONG sau gaseste-ti un mentor de la care sa inveti meserie si care sa iti prezinte oamenii importanti din domeniu.In momentul in care te-ai acomodat la job si activitatea ta zilnica a intrat intr-o rutina, vei evita sa te plafonezi, daca iti asumi mai multe responsabilitati si gasesti astfel o cale prin care locul de munca sa continuie sa te provoace profesional. In plus, o discutie initiata de tine, in care ii ceri sefului sa iti dea responsabilitati mai mari, este si o ocazie buna pentru a-ti negocia o marire de salariu.De teama conflictului sau de frica sa nu fie vazute drept niste femei emotionale si sa piarda respectul colegilor, multe femei evita sa ia atitudine fata de abuzurile impotriva lor, cat si a celorlalti. Adevarul este ca in orice loc de munca, drepturile tale sunt protejate prin contract, iar daca nu te mai temi sa taci si sa te faci ca nu ai vazut si ca nu ai auzit, nu numai ca vei capata respectul celor din jur, dar vei reusi sa schimbi si situatia. De exemplu, daca managerul tau are o atitudine agresiva verbal, o discutie cu directorul de resurse umane poate ajuta la corectarea comportamentului nepotrivit. Si gandeste-te asa: daca nu incerci, atunci nu te poti plange de lucrurile care se intampla in jur si pe care le accepti si le incurajezi in mod tacit.Oamenii simt nevoia sa le fie apreciate eforturile, indiferent ca recunoasterea vine din partea superiorilor sau a colegilor. Daca inveti sa ii feliciti pe cei care au depus eforturi pentru ca treaba sa iasa bine, vei capata o noua imagine in ochii lor. Secretul este ca laudele tale sa fie sincere si din inima si sa nu dai impresia ca ii lingusesti pentru a obtine niste favoruri.Cand propunerile tale se lovesc de refuzul sau reticenta sefilor, trebuie sa ai un discurs foarte persuasiv si increzator pentru a-i convinge sa iti accepte ideile, mai ales cand tu crezi cu tarie in ele. Citeste despre strategiile persuasive si incearca sa le pui in practica subtil, astfel incat sa obtii ce iti doresti. Pe masura ce ideile tale isi vor dovedi eficienta, si superiorii tai vor fi mai receptivi si mai deschisi sa te asculte si sa ia in calcul propunerile tale.Tu ce alte strategii pentru a te face remarcata la serviciu? Care ti se pare cea mai eficienta?