In 2017 Scoala ALTFEL este despre IT si creativitate digitala

Cum va arăta Școala Altfel în anul 2017? Ce domenii de studiu vor avea cea mai mare căutare pentru săptămânile altfel ale acestui an?Odată cu începere unui nou semetru școlar încep și preocupările pentru înscrierea claselor în diverse programe dedicate Școlii Altfel.Plecând de la premisa că elevii autonomi în învățare și echilibrați socio-emoțional au rezultate școlare mai bune, cadrele didactice construiesc programa și stabilesc activitățile pentru Școala Altfel în jurul a cel puțin 5 obiective:- învățarea prin experimentare;- valorizarea soluțiilor practice;- dobândirea competenței de- dezvoltarea unor subcompetențe precum proiectarea și organizarea învățării proprii, gestionarea resurselor de învățare individuală și în grup sau autoevaluare și monitorizarea propriului progres;- dezvoltarea unor abilități socio-emoționale (autocunoaștere, relaționare, luare de decizii).Sub motto-ul, cea de-a 5-a ediție de Școala Altfel (2016) s-a concentrat cu precădere pe activități din zona artistică, îndemânare și descoperirea mediului.Școlile au înscris proiectele în competiții iar 10 dintre cele mai bune au câștigat, odată cu premiile onorifice oferite de Ministerul Educației, și validarea că au deșfăsurat în perioada Școala Altfel activități cu adevărat valoroase pentru educația copiilor:- Domeniul cultural - Păpuşa buzieşeană - Atelier de creaţie axat pe colaborarea între copii și bunici și transmiterea tradițiilor populare de la o generație la alta;- Domeniul artistic - Festivalul naţional de teatru şcolar Zâmbet de copil care a mixat o secţiune de interpretare creativă şi una de grafică digitală, destinată realizării materialelor festivalului;- Domeniul tehnic - susţinerea de lucrări în cadrul unor conferințe virtuale pe teme de sănătate, artă şi cultură, ştiinţele Pământului şi ecologie, istorie şi geografie și ştiinţe aplicate;- Domeniul ştiinţific - Ad sidera/Să privim stelele de aproape, proiect ce a presupus crearea unui minisatelit de tip CanSat, asamblat şi făcut funcţional de un grup de elevi pasionaţi de ştiinţă;- Domeniul sportiv - turneu de tenis;- Domeniul cetăţenie democratică şi responsabilitate socială - Să ne cunoaştem România;- Domeniul educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos - Sport contra droguri;- Domeniul educaţie ecologică şi protecţia mediului -Voluntar în grădina lui Hogaş;- Domeniul abilităţi de viaţă - Ajută-te pe tine, ajută-i pe ceilalţi;- Domeniul consiliere şi orientare - Arena leilor - proiect de stimulare a inițiativelor antreprenoriale.Limbajul de programare devine treptat - dar sigur - principala limbă străină pe care copiii trebuie să o învețe fluent și din timp pentru a se adapta inevitabilelor tendințe de digitalizare de pe piață. Dincolo de această obligativitate nedeclarată, copiii demonstrează, la rândul lor, un vizibil interes pentru programare, robotică și alte domenii conexe - mai mult sau mai puțin tehnice.Astfel, alături de proiectele creative, artistice sau de explorare a mediul înconjurător, atenția va fi mutată spre interacțiunea cu informația tenhico-științifică sub alte forme decât cele din cadrul lecțiilor obișnuite.Interactivitatea va fi cuvântul cheie al activităților din săptămânile altfel din 2017, urmărindu-se cu precădere ideea de socializare și lucru în echipă.Interesul pentru domeniul digital & IT va fi considerabil mai mare în 2017 ca rezultat al unui cumul de circumstanțe:- parte din activitățile didactice (în special cele extracurriculare) s-au mutat deja în zona digitală, accesul la informații pe diferite teme (limbi străine, grafică, matematică, etc) fiind condiționat în primul rând de dobândirea unor abilități de bază în acest domeniu;- copiii petrec un timp din ce în ce mai îndelungat în fața calculatoarelor, tabletelor și telefoanelor;- copiii sunt fascinați de utilizarea diferitelor instrumente virtuale și descoperirea funcționalităților acestora;- dezvoltarea unor competențe IT reprezintă garanția unui viitor profesional de succes.Nu este, astfel, suprinzător faptul că, în dezvoltarea programelor pentru Școala Altfel în 2017, atenția va fi concentrată în special pe implicarea în proiecte IT adaptate nivelului de înțelegere al școlarilor.În sincron cu aceste așteptări, academiile de formare cu experiență vastă atât pe piața din România cât și pe piața înternațională (Step IT Academy, de exemplu) au dezvoltat o serie de programe dedicate care au în vedere:- introducerea copiilor în domeniul programării- interacțiunea și socializarea pe teme legate de domeniul IT- stimularea curiozității în înțelegerea inovațiilor- familiarizarea cu tehnologia și utilizarea ei în mod productiv- realizarea de proiecte proprii în ITContinuând cu o exemplificare în acest sens, Academia Step IT a inițiat o sesiune specială dedicată programului Școala Altfel care se bazează pe derularea a doua tipuri de cursuri IT - lecția IT prin care copiii vor fi introduși în lumea roboticii cu ajutorul celor doi roboți BB8 (din Start Wars) și GRIPP3R (de la LEGO MINDSTORMS);învățarea limbajului de programare și a blocurilor de coduri prin implicarea copiilor într-o aventură virtuală în universul Minecraft.