15 greseli frecvente pe care sa le eviti cand cauti un job

În căutarea unui loc de muncă urmezi mai mulți pași, iar greșelile pe care le poți face în acest proces îți scad șansele de a obține jobul către care aspiri.Oamenii de recrutare au povești mai amuzante, cum ar fi candidați care s-au prezentat în ținută de seară sau care au adormit în timpul interviului. Desigur, acestea sunt extremele, dar există mici greșeli care îi fac pe angajatori să te elimine din lista scurtă. Află care sunt acestea și învață să le eviți.Angajatorul nu e interesat de lunile de facultate când ai câștigat bani plimbând câini sau împărțind pliante. El dorește să vadă doar lucrurile cu adevărat importante: ce anume din experiența ta îl face să își dorească o discuție cu tine cât mai repede posibil. Detaliile le puteți discuta în cadrul interviului.Peste jumătate din CV-urile care ajung la HR au astfel de greșeli. Tu le poți evita rugând câteva persoane să citească CV-ul înainte să aplici. Dacă nu ai cui să ceri ajutorul, schimbă fontul cu care ai scris sau citește-l de la sfârșit la început.Onestitatea a fost mereu cea mai bună atitudine, iar dacă angajatorul observă că ai mințit în CV, interviul este o pierdere de timp pentru ambele părți. Chiar dacă în experiența ta nu se pliază exact pe cerințele jobului, cel mai bine e să te poziționezi creativ, rămânând cât mai aproape de adevăr.Din momentul în care CV-ul tău ajunge în fața angajatorului, acesta trebuie trebuie să spună ”E candidata perfectă pentru această poziție!”. Acest lucru nu se va întâmpla dacă trimiți același CV către toate companiile la care aplici.Dacă angajatorul nu te poate contacta, nu îți va putea oferi șansa unui interviu sau de a lucra în compania sa. Ai grijă ca adresa de email și numărul de telefon să fie scrise corect și vizibill.Oamenii de HR îți recomandă să verifici dacă ai scris corect numele companiei de cel puțin 4 ori. În plus, obișnuiește-te să numești fiecare document cât mai specific, cum ar fi ”Compania x Ianuarie 2017 Scrisoare de intenție”, în loc de ”Scrisoare de intenție”, ca să nu trimiți din greșeală documentul greșit.La fel ca pentru CV-ul pregătit special pentru jobul pentru care aplici, și scrisorii de intenție i se aplică aceleași reguli. În această scrisoare de intenție ai șansa de a evidenția ce ai aduce în plus companiei.Scrisoarea de intenție trebuie să fie simplă și scurtă, să arate pasiunea ta pentru domeniu sau job, fără prea multă emoție sau detalii ce țin de viața privată.Dacă ai fost chemată la interviu, găsește calea de mijloc: nu merge nici cu 30 de minute mai repede, dar în nici un caz nu întârzia. Ideal e să fii acolo cu 5-10 minute mai devreme de ora stabilită.La interviu, vei afla multe despre companie și rolul pe care e posibil să îl ocupi în cadrul ei, dar trebuie să vii cu temele făcute de acasă. Caută tot ce e relevant despre angajator și fii pregătită pentru interviu cu întrebări pertinente.Interviul trebuie să fie o conversație, nu un monolog sau o prezentare. Nu fii tu cea care vorbește mereu, dar nici nu lăsa intervievatorul să scoată cuvintele cu cleștele.Indiferent cât de rău a fost la ultimul loc de muncă, niciodată nu vei vorbi de rău fostul angajator. Cel care te va intervieva va presupune că vei face acest lucru din nou când vei părăsi compania.Un om de HR vede candidați după candidați, astfel că un pic de entuziasm face procesul mai plăcut pentru ambele părți. Același sfat se aplică și la telefon, unde vocea e singura care îi transmite angajatorului atitudinea ta.Nu există interviu mai nereușit decât cel în care candidatul nu are nici o întrebare despre job. Evită să pui întrebări generice, care au fost deja acoperite în interviu.Oamenii din HR sunt uimiți de cât de puțini candidați trimit un mesaj de mulțumire după interviu. Cel mai bine e să revii în maximum 48 de ore de la interviu și să subliniezi interesul pentru jobul la care ai aplicat.Indiferent că, in Bucuresti sau intr-un un alt oraș, recomandările incluse în concluziile raportului ” Piața forței de muncă în 2017 ”, realizat de hipo.ro, îți vor fi extrem de utile în procesul de căutare a jobului pe care ți-l dorești. Mult succes!