Cele mai frecvente obiectii si solutii la pornirea unei afaceri de succes: salon de infrumusetare

- Ai cunostinte in domeniul indrustiei de frumusete precum frizerie, coafura, cosmetica sau manichiura?- Te gandesti sa iti deschizi propria afacere si sa oferi servicii de frumusete?- Crezi ca nu mai este loc pe piata de inca un salon de infrumusetare?- Ai o viziune care crezi ca va fi apreciata de potentialii tai clienti?Iata ce trebuie sa faci daca la aceste intrebari raspunzi cu DA si care sunt principalele piedici in pornirea unei afaceri de succes in domeniul de infrumusetare.Inca de la inceput dorim sa te asiguram ca daca citesti acest material deja esti pe drumul cel bun si intr-un viitor, speram cat mai putin indepartat, eforturile tale sa fie incununate de succes, succesul de a avea o afacere profitabila, apreciata si care sa iti aduca satisfactii pe termen lung.Auzim, citim in presa si avem ocazia sa vedem foarte multe stiri in care coruptia este in floare, birocratia este la ea acasa iar forta de munca este pe cale disparitie in Romania. Este adevarat ca in in ziua de azi sa ai o afacere reprezinta o provocare si fara o sustinere, un buget, o pila, o cunostinta este de la greu catre aproape imposibil sa razbesti. Partial este adevarat dar cu o documentare in prealabil se pot elimina piedicile aparute. Cateodata nu este nevoie sa le elimini in totalitate, ci doar sa fi informat si sa iti faci un plan bun care sa te puna in garda pentru eventuale neplaceri.Daca la inceputul articolului va prezentam intrebari la care raspunsul sa fie DA, in acest articol vom solutiona cateva din cele mai frecvente piedici, afirmatii care par a nu avea solutionare sau aspecte, (aproape) imposibil de rezolvat. Spunem aproape intentionat pentru ca la majoritatea exista si avem cate o solutie.- Nu am bani necesari pentru a porni o afacere un salon de infrumusetare.- Termenul de bani necesari il putem demonta in mai multe bucati spre a fi rezolvat. Astfel, punandu-ti pe o hartie ceea ce vrei sa faci in saloanul tau, cate persoane sa lucreze in prima faza sau in fiecare din fazele de dezvoltare pe care ti le planifici, sa iti faci un calcul cu ce cheltuieli poti avea lunar, saptamanal sau poate chiar si zilnic. Avand o imagine cat mai completa si generala asupra activitatii si asupra a ceea ce se va intampla in salonul tau vei putea determina activitatile si costurile la modul general.Acesta este primul pas pentru intocmirea primului taupentru a avea un. Fara sa iti dai seama ce este mai important deja ai realizat: ai luat o decizie, ai imaginat si acum nu trebuie decat sa completezi peisajul cu informatii pe care le vei strange informandu-te pas cu pas, despre fiecare domeniu in parte, de la legislatie, produse necesare, costuri pe fiecare segment in parte. Vei avea inclus in planul de afacere un trabel cu 2 coloane: venituri si cheltuilei. Incearca sa gandesti cat mai pesimit, pentru a putea cuprinde cat mai multe din situatiile prevazute sau neprevazute. Cu siguranta ulterior iti vei da seama ca initial ai uitat sau nu te-ai gandit la unele aspecte, unele mai importante sau nu.Pentru a afla mai multe detalii suntem convinsi ca vei putea intreba un prieten din bransa, o cunostinta sau chiar si un furnizor de aparatura, mobilier si consumabile pentru salonul tau de infrumusetare. La Total Pro Beauty mereu vei putea obtine informatii utile, cu cele necesare pentru deschiderea unui salon de infrumusetare. Daca bugetul planificat tot nu pare sa fie realizabil, nu in ultimul rand trebuie sa mentionam ca exista deja programe cu Fonduri Europene pentru sprijinul antreprenorilor care doresc sa deschida si un salon de infrumusetare.- Nu cunosc legislatie- Chiar daca esti la inceput de drum sau ai deja cunostintele necesare deschiderii unui salon de infrumusetare, datoria ta este sa fii la curent legislatia. Asa cum esti informata despre tendintele afacerii, trebuie sa te documentezi in privinta aspectului legal. Astfel o sedinta de consultata la un avocat sau jurist nu strica. Va trebui sa afli in baza carei legi va functiona cabinetul tau asa cum totodata vei afla forma juridica ce ti se potriveste cel mai bine. Fie ca alegi societate cu raspundere limitata (SRL) sau persoana fizica autorizata (PFA) vei avea cateva indatoriri fara de statul roman de care trebuie sa te ocupi la timp iar daca nu stii exact care sunt aceste indatoriri te vei documenta macar sa stii unde sa cauti.- Nu imi permit un contabil- Ca la orice inceput multi spun ca e imposibil, altii ca e greu. Noi spunem ca poate fi dificil dar niciodata imposibil. Astfel cu putina atentie si cu un plan de afaceri, fie el facut pe genuchi, dar care sa contina partea de bugete, venituri si cheltuieli, face ca inceputul sa se transforme din imposibil in posibil. Nu mai conteaza dupa asta decat putina organizare. Mai concret poti discuta cu viitorul contabil ca la inceput activitatea va fi una de inceput unde profiturile vor fi mai mici iar prin contract puteti creste retributia acestuia pe baza incasarilor. Niciodata, dar niciodata sa nu va asteptati sa lucreze cineva gratuit. Asta va va trage inapoi si riscati sa stricati relatiile si cu persoane ce le cunoasteti in domeniu. In fond asa cum ati creat un buget pentru infiintarea salonului sau dotarea lui, puteti introduce si bugetul prestarii serviciilor de contabilitate macar pentru cel putin un an.- Nu am bani sa cumpar un spatiu- Este adevarat ca atunci cand spatiul in care iti desfasori activitatea nu genereaza costuri suplimentare cum ar fi chirii, totul se reflecta in veniturile de la sfarsitul lunii. NU este obligatoriu sa cumperi un spatiu. Foarte bine functioneaza multe afaceri la nivel international si local in spatii inchiriate. Atentia trebuie acordata raportului intre vadul comercial si cheltuielile cu chiriile. In acelasi timp este importanta, indiferent de zona, crearea vadului in cazul in care acesta este inexistent. Potentialul este dat de traficul uman, de firmele in care tot oamenii isi desfasoara activitati comerciale.- Nu imi permit chiria unui spatiu la strada- O realitate a pietei este faptul ca un spatiu comercial de inchiriat intr-o zona circulata, in proximitatea unei pieti, a unui conglomerat de magazine sau chiar intr-un centru comercial va atrage de la sine o chirie mult mai mare. Acest lucru nu trebuie sa ne sperie pentru ca daca oferta salonului dvs de infrumusetare “prinde la public”, intr-o perioada relativ scurta veti asista la o amortizare a costurilor si o ascensiune pe o linie de profit cu un trend crescator. Tendintele sunt ca piata serviciilor sa fie in crestere si in Romania.- Nu am firma- Un impediment mult prea mic pentru a deschide un salon de infrumusetare. Daca asta este ultimul argument iar restul sunt rezolvate, nu te opri aici! Infiintarea unei firme poate dura maxim 30 de zile iar costurile nu vor depasi nici 10% din suma necesara totala deschiderii salonului mult visat.- Nu am bani de salarii- O buna practica folosta in retributia personalului ce lucreaza in saloanele de infrumusetare este inchirierea postului de lucru fie un contract part time cu un specialist in domeniu fie cosmeticiana, fie coafor sau frizer. De cele mai multe ori un angajat full time fie este foarte bun in ceea ce face, fie are un portofoliu de clienti care ii aduce dupa el si care vor contribui la sporirea profitului si salonului dar si al specialistului. Odata ce salonul de infrumusetare are clienti, inevitabil si in mod direct incepe sa aparara si incasarile si ulterior si profitul salonului.- Nu stiu sa aduc clienti in salon.- Aceasta este poate una dintre cele mai importante motivatii piedica. Este adevarat ca insasi activitatea la un salon este o vanzare. O promovare de servicii ce trebuie sa finalizeze nu cu incasare cat cu satisfactia clientului. Daca reusesti sa orientezi afacerea catre satisfactia si multumirea clientului nu ai decat de castigat. Daca te gandesti numai la profit ai pierdut din start. Pentru aceasta ai nevoie de ceva cunostinte fie in domeniul vanzarilor, aici poate ajuta chiar si un curs de vanzari sau de administrare a afacerilor. Chiar daca esti autodidact vei fi de acord ca mereu vei avea de invatat cate ceva si pentru a fi la curent cu cele mai noi tendinte vei invata tot timpul.O alta metoda de a aduce clienti in salon sunt canalele social-media de unde nu trebuie sa lipseasca imaginea salonului, imaginea clientului multumit, imaginea specialistului care face minuni cu o nota puternica de personalitate. Daca nici asta nu iti este la indemana nu va fi greu sa apelezi la un specialist in marketing, imagine, promovare fie si numai pentru cateva luni in care sa inveti cam ce trebuie facut si care este directia in mare. Pentru detalii, garantam ca nu va fi greu sa te adaptezi. Trebuie sa retinem ca si aceste servicii trebuiesc platite, deci e bine de luat in calcul de la inceput. Vei vedea ca aceasta investitie inu este strict pentru promovarea afacerii tale ci va fi o investitie in tine, vei putea replica situatii sau campanii similare indiferent ce activitatea vei presta ulterior.