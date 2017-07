Rolul tipografiei moderne in livrarea unor modele de flyere ieftine

In istoria moderna si contemporana a tipografiei, s-a vorbit, de foarte multe ori, despre rolul digitalizarii si tehnologizarii domeniului in obtinerea unor flyere ieftine.Dupa cum bine este cunoscut, liberalizarea economiei s-a tradus, cel putin in ultimele doua decenii, prin cresterea competitiei in majoritatea covarsitoare a sectoarelor de business.Pentru a face fata cererilor crescande din partea firmelor proaspat aparute pe piata, producatorii si distribuitorii acreditati sunt responsabili de consilierea clientelei in vederea obtinerii unor flyere ieftine, atractive, dar, in acelasi timp, avantajoase din punct de vedere al optimizarii costurilor.In decursul celor cateva secole de existenta, tiparul a inregistrat una dintre cele mai fulminante evolutii, datorita, in primul rand, a trei factori principali: digitalizare, tehnologizarea si conectarea permanenta la resursele oferite de inovatiile din domeniul tehnologiei comunicatiei.Un element arhi-cunoscut in randul majoritatii populatiei - flyerele sunt acel instrument fara de care afacerea nu ar prinde viata.Acestea se distanteaza, in primul rand, prin cantitatea de informatii transmise. Informatiile furnizate au un dublu rol, acela de a oferi o imagine mult mai detaliata a produselor targetate, a eventualelor reduceri de pret, dar si de a furniza informatii concrete legate de numele companiei si datele de contact aferente.Costul redus al unei campanii de informare in masa eficiente si flexibile se bazeaza, in primul rand, pe achizitionarea unui numar generos deUlterior furnizarii produsului finit, materialele astfel achizitionate vor face obiectul unui proces laborios de distributie.In acest sens, fiecare secunda conteaza, asa ca responsabiltatea distribuirii uniforme si targetate poate fi preluata de catre echipe special instruite. Mai precis, materialele promotionale urmeaza a fi plasate in locuri aglomerate, de interes strategic, pe manerele usilor sau pe parbrizele masinilor.Consacrate ca urmare a elementelor de noutate pe care le-au propus in ultimii 10-15 ani, printul digital si tiparul offset stau la baza reducerii costurilor legate de imprimarea flyerelor.Concret, pe langa informatiile legate de ofertele de pret si produsele sau categoria de produse vizate, cumparatorul poate opta pentru inserarea logo-ului si a sloganului reprezentativ pentru campanie, cat si pentru firma in cauza.Mai exact, in realizarea celor mai profesioniste modele de flyere A4, A5 sau A6 finisarea si stantarea exemplarelor finale contribuie semnificativ la cresterea impactului vizual si a puterii de convingere a unui numar cat mai mare de persoane din grupul tinta.In incheiere, tinem sa precizam ca diferenta, din punct de vedere tehnic, intre printul digital si tiparul offset este destul de vizibila. Astfel, in ceea ce priveste printul digital, procesul de imprimare se bazeaza pe o viteza mare de executie. Flyerele sunt gata in cateva secunde de la primirea comenzii. In cazul tiparului offset, durata prgatirii tipariturilor este ceva mai mare, necesitand operatiuni aditionale care cresc pretul final.