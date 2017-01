4 lucruri pe care sa le inlocuiesti anul acesta in casa ta. Sigur iti trebuie toate!

Suntem la inceput de an nou si este un prilej excelent pentru ceva innoiri in casa si pentru a iti usura pur si simplu viata.Fiecare an nou vine, inevitabil, si cu nevoia de a schimba ceva. Iti propunem ca in 2017 sa iti acorzi mai multa atentie si sa iti dotezi casa cu lucrurile care sa te tina mai putin in bucatarie sau cu aspiratorul in mana si mai mult langa cei dragi. Mai mult decat atat, e cazul sa vezi si care sunt aparitiile noi in materie de ajutoare in casa, nu-i asa? Iata cum arata lista noastra cu electrocasnice de inlocuit anul acesta:In orice bucatarie e loc de imbunatatiri, iar anul acesta iti propunem sa schimbi lucrul de care depind cel mai mult performantele tale in bucatarie. E, in mod cert, cazul sa inlocuiesti vechiul cuptor care iti arde preparatele sau care nu le coace uniform.Va fi floare la ureche sa prepari deserturi delicioase si mancaruri complicate, daca iti inlocuiesti vechiul aragaz cu unul dintre acestea . Dupa cum vezi, ai si varianta cuptorului cu gaz, dar si varianta celui electric. Ai inclusiv varianta grill-ului pe gaz, asa incat sa poti prepara un gratar chiar la tine in bucatarie, atunci cand vremea nu-ti permite sa iesi la un picnic.Ramanem tot in zona gatitului si iti propunem ca anul acesta sa gatesti mai mult si mai bine in propria bucatarie. Doar asa poti fi sigura ca o sa ai parte de cele mai gustoase si sanatoase preparate. Dar inainte sa folosesti cuptorul cel nou pentru preparatele tale, ai nevoie si de un robot de bucatarie care sa te ajute sa toci si sa pasezi legumele.Iti poti face cu el aproape orice de la smoothie-uri de fructe, pana la piureuri pentru supe creme sau sosuri pentru paste.O alta achizitie pe care ti-o propunem pentru anul acesta este masina de spalat vase. Chiuvetele pline ochi cu farfurii, pahare si tacamuri vor deveni doar o amintire trista, iar tu nu-ti vei mai petrece serile, dupa cina, spaland vasele.In plus, masina de spalat vase consuma putina energie si mai putina apa decat daca alegi sa speli vasele tu insati. Un alt argument? Cu ajutorul masinii de spalat vase farfurille vor fi total igienizate pentru ca apa ajunge pana la o temperatura de 70 de grade Celsius, omorand orice bacterie.Stim ca pare de domeniul filmelor SF sa termini curatenia in toata casa in doar 20 de minute, insa nu e imposibil. Pentru ca tot suntem in 2017 si tehnologia avanseaza cu o viteza ametitoare, ce-ar fi sa lasi deoparte vechiul aspirator si sa iti dotezi casa cu unul care face curatenie singur? E rotund, umbla singur prin toata casa, intra si pe sub obiectele de mobilier si nu trebuie decat sa apesi un buton. Cat timp el aspira, tu te poti ocupa de alte treburi si in scurt timp totul este luna.