Cum sa renovezi casa cu cel mai mic buget posibil. Sfaturi care te vor ajuta cu adevarat

Din cand in cand, cu totii parca avem nevoie de o schimbare in locuinta si, din fericire, o renovare poate fi facuta si cu un buget mic.Noi, femeile, simtim adesea nevoia sa mai improspatam atmosfera din casa cu cate ceva nou. Parca vechea mobila arata tot mai rau cu fiecare zi ce trece, parca nici canapeaua din living nu mai arata la fel de bine ca atunci cand ai luat-o si parca bateria de la baie pare tot mai uzata. Ei bine, desi parerea generala este ca o renovare este foarte costisitoare, ea se poate face si cu un buget redus, daca stii in ce sa investesti. Iata cateva sfaturi cu adevarat utile:Cand ne gandim la renovare, tuturor ne vine in minte prima data schimbarea gresiei si faiantei sau a parchetului. Ei bine, inlocuirea vechilor placi de faianta si gresie nu e nici pe departe atat de scumpa pe cat crezi. E de ajuns sa te uiti la aceste modele si la costurile lor, pentru a vedea ca bugetul necesar pentru a da o fata noua baii, bucatariei sau holurilor nu este atat de mare pe cat ti-ai imaginat pana acum.Daca ai un partener indemanatic, poate sa se ocupe chiar singur de placarea incaperilor cu gresie si faianta. Cu ustensilele potrivite, aceasta lucrare nu este deloc complicata si exista nenumarate tutoriale care sa te ajute in acest sens. In felul acesta vei mai economisi o suma importanta pe care ai fi dat-o pe manopera.Inlocuind cateva lucruri vechi cu unele noi, vei reusi sa transformi in totalitate felul in care arata locuinta ta. Desigur, nu orice lucrusor pe care il schimbi are puterea de a conferi un aer innoit casei tale, dar exista si unele care reusesc cu brio acest lucru.Este de ajuns sa schimbi perdelele, draperiile si covoarele, pentru ca toata casa sa capete un aer innnoit. Totodata, daca mergi mai departe si schimbi si alte elemente precum husa, cuvertura sau tapiteria de la canapea si de la fotolii, cu siguranta vei observa ca se poate face o mare diferenta cu un efort minim. Pentru draperii poti alege sa cumperi materialul si sa-l cosi singura, daca esti priceputa in ale croitoriei.Proiectele tip DIY (do it yourself/fa singura) sunt foarte interesante atat pentru ca poti face obiecte unice cheltuind sume infime, cat si pentru implinirea pe care o simti pentru ca te-ai ocupat singura de asta. Ei bine, poti sa te ocupi singura de reconditionarea mobilei. O idee este sa aplici autocolant pentru mobilier si sa schimbi toate manerele vechi si uzate cu unele noi. Interesant ar fi ca la comodele cu sertare sa folosesti autocolant diferit pentru fiecare sertar, vor fi piese originale, care vor atrage toate privirile.Totodata, mai poti, desigur, sa vopsesti mobila. Te asiguram ca este mai usor decat pare. Curata bine mobilierul, apoi aplica vopseaua in culoarea preferata. Ce-ai zice de greenery, culoarea anului, pentru masa si scaunele din bucatarie? Ar fi un element fresh, care va da viata intregii bucatarii.Iata ca se poate sa schimbi total aspectul casei tale cu un buget mic. In plus, propunerile de mai sus te vor ajuta sa ai si o casa decorata intr-un mod original.