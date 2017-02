Ieftin, dar sic. Cum iti amenajezi un living cochet, cu foarte putini bani

Camera de zi sau livingul este incaperea in care iti inviti prietenii la o cafea, in care iti petreci timpul liber, te relaxezi, citesti si te uiti la televizor. De aceea, ea trebuie sa fie cat mai confortabila si sa aiba un design placut, care sa iti dea o stare de bine.Daca te gandesti ca reamenajarea livingului presupune si cheltuieli insemnate, afla ca nu e nevoie sa iti dai peste cap bugetul, ci este suficient sa faci cateva schimbari-cheie, care sa transforme complet aspectul camerei de zi. Iata cateva dintre cele mai ieftine si usor de pus in practica idei, pe care le poti face si singura:Nu ai nevoie de un intreg corp de biblioteca pentru a da o fata noua livingului tau, ci este suficient sa schimbi doar acele piese care s-au uzat in timp. Pentru ca o folosim atat de des, canapeua este prima care se deterioreaza. Ea este, de asemenea, si piesa centrala a unei camere de zi, asa ca este esential sa arate cat mai bine. Daca te decizi sa inlocuiesti canapeaua, cel mai ieftin este sa alegi una dintre aceste canapele fixe . Dupa cum observi, avantajul acestora fata de cele extensibile este, indiscutabil, pretul, dar si faptul ca au un design mult mai atractiv. In plus, canapeaua poate fi folosita si pentru dormit, daca este vorba despre o singura persoana. Vei avea astfel un living compact, functional, in care iti va fi mai usor sa reameajezi mobilierul cand te plictisesti de decorul actual.Vopseaua este accesibila, la indemana oricui si poate fi aplicata chiar si de un decorator incepator. De asemenea, se intampla ca aceasta sa fie si una dintre cele mai bune solutii de transformare a unei incaperi. Culorile care ne inconjoara ne afecteaza si la nivel psihologic. Astfel, nuantele pale si tonurile calde ne ajuta sa ne relaxam si sa ne incarcam bateriile, in timp ce culorile intense, vibrante, ne pot da o energie pozitiva si ne pot ajuta sa ne concentram mai bine.Culoarea in care iti varuiesti livingul trebuie aleasa si in functie de scopul incaperii. O folosesti strict ca spatiu de relaxare sau ai si un mic birou personal organizat intr-un coltisor? Iti inviti des prietenii la tine pentru un joc de Monopoly sau de Scrabble? Sau folosesti livingul ca pe o extensie a bucatariei? Un spatiu destinat relaxarii ar arata foarte bine varuit in nuante de lavanda, verde, bleu sau roz, in timp ce un living in care vrei sa te distrezi cu prietenii poate fi decorat si in nuante de rosu, galben sau portocaliu. Aceste culori pot fi folosite si ca accent, pe mici portiuni, pentru a adauga personalitate incaperii, pentru a evidentia ceva anume sau pentru a o structura mai bine.Ai observat cum o incapere arata goala si incompleta atunci cand dai jos draperiile? Asa iti dai seama cel mai usor cat de mult conteaza acestea in aspectul unei camere. Draperiile si jaluzelele trebuie sa fie simplu de manevrat, astfel incat sa lasi sa patrunda cat mai multa lumina naturala in timpul zilei sau sa poti crea o atmosfera intima si confortabila, la lasatul serii. Noi iti recomandam sa alegi niste draperii dintr-un material vaporos, curgator, asa cum este voalul, pentru un design sic si elegant. Este drept ca materialele mai dure sunt mai rezistente, insa trebuie sa iei in calcul ca acestea sunt mai dificil de curatat si sunt mai potrivite pentru un decor clasic.Locuinta ta trebuie sa iti reflecte gusturile si personalitatea. Iar decoratiunile sunt o modalitate grozava si ieftina de a face acest lucru. Ramele cu fotografiile tale preferate, suvenirurile adunate din calatorii sau obiectele realizate manual de tine nu sunt facute sa stea ascunse prin dulapuri sau sertare, ci pentru a fi expuse. De asemenea, daca ai talent la desen, pictura sau fotografie, poti sa iti inramezi propriile opere de arta si sa iti creezi o mini galerie in living. Cu siguranta, acestea vor fi un punct de interes pentru toti prietenii tai si iti vor da o stare de bine, incomparabila cu cea pe care ai avea-o daca ai cumpara operele altor artisti.Asadar, cu aceste idei simple si ieftine iti poti transforma livingul in doar cateva zile. Recomandarea noastra este sa iti lasi imaginatia sa zboare si sa pui in practica orice idee iti doresti, astfel incat livingul tau sa devina o extensie a personalitatii tale.