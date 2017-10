Premiera europeana la Bucuresti: cel mai mare pavilion expozitional dedicat pietrei naturale

Cel mai mare pavilion din Europa dedicat pietrei naturale a fost inaugurat in luna septembrie de PIATRAONLINE. Spatiul expozitional seamana foarte mult cu o galerie de arta, frumos decorata cu vegetatie abundenta. Pe o suprafata de 800 mp, se pot admira peste 300 de produse din piatra naturala: marmura, granit, travertin, ardezie, limestone, quartit, ardezie flexibila , cu variate finisaje si dimensiuni.Aspectul de gradina luxurianta si labirintica este completat cu elemente decorative din lemn, sticla si fier.In aceasta atmosfera relaxanta, foarte prietenoasa dar si extrem de moderna, putem gasi un impresionant univers al pietrelor naturale care se pot folosi in amenajarile exterioare si in cele interioare. Produsele din acest showroom aduc originalitate, confort si rezistenta tuturor spatiilor in care se folosesc: bucatari, sufragerii, birouri, holuri, terase, crame, cafenele...Gruparea produselor pe categorii a dat nastere unor zone tematice, in care se poate vedea foarte bine diferenta dintre produse. Zona rustic-romaneasca include un gratar, cuptor, masa – toate placate cu piatra naturala. Poate e mai greu de crezut, dar in cadrul showroomului, in zona ”lounge” exista si doua canapele de marmura foarte comode, cu un design modern. Gabioanele (cadre metalice umplute cu bolovani mari sau mici) au si ele un aer exotic, care pot functiona nu doar la exterior, ci si in amenajari interioare mai excentrice.Placile terrazzo au o zona dedicata destul de mare. Poate si pentru ca au devenit foarte populare in Romania, datorita coloristicii lor variate, fiind in acelasi timp si accesibile, si foarte rezistente. Exista multe spatii in care aceste placi apar tot mai des pe la noi: bucatarii, bai, terase, balcoane, holuri etc. Modelele placilor recent expuse in pavilionul PIATRAONLINE sunt de inspiratie columbiana si pot fi achizitionate numai de aici. Blaturile pentru bucatarie si baie au si ele o zona a lor. Modul in care sunt expuse iti permite sa compari mai usor texturile diferitelor pietre din care acestea sunt realizate. Stocul de blaturi fiind mare, produsele acestea se pot comanda si se pot ridica in aceeasi zi.Vizitatorii nehotarati ai showroomului vor avea, daca doresc, si sprijinul de specialitate al unui grup de tineri arhitecti. Prezenta acestora in divizia ”Vanzari” a companiei reprezinta o inovatie in domeniul magazinelor care comercializeaza articole de amenajari exterioare si interioare. Arhitectii stau la dispozita vizitatorilor nu doar cu specificatiile tehnice ale produselor, dar si cu sugestii privind potentialul estetic si versatilitatea pietrelor naturale.Puse una peste alta, proiectul celor de la PIATRAONLINE este unic din mai multe puncte de vedere: seamana cu o galerie de arta, nu cu un showroom de prezentare, arata si ca o gradina-labirint, este si spatiu agreabil de initiere in spectacolul pietrei naturale, iar peste toate pluteste o atmosfera relaxanta.Ba mai mult, de la o inaltime de 3 metri poti admira intregul pavilion expozitional de pe o pasarela, si ea un element rar – daca nu deloc - intalnit in cadrul showroomurilor de acest tip.