Un must have al sezonului pentru casa ta: radiatoarele decorative

Zilele in care caloriferele erau plasate sub ferestre sau ascunse sub draperii incep incet, incet sa ia sfarsit. Radiatoarele sunt percepute astazi ca elemente decorative, ce pun in valoare estetica generala a casei tale, nu doar ca obiecte cu scop functional. Noi iti prezentam cateva aspecte pe care iti recomandam sa le ai in vedere, precum materialele din care sunt confectionate sau modalitatea de montare.Eficienta nu trebuie sa excluda estetica. Ceea ce diferentiaza gama de radiatoare otel conventionale de cele decorative este, in primul rand, designul. Formele si modelele radiatoarelor decorative sunt suficient de variate pentru a gasi unul potrivit pentru fiecare spatiu al locuintei tale. De la alb pana la mov sau roz, paleta de culori din care poti alege radiatorul pe care ti-l doresti este nelimitata.Cu atat de multe forme, culori și dimensiuni disponibile, merita sa faceti niște cercetari și sa vedeti ce se pliaza pe ideile dumneavoastra de design interior. Materialele folosite la fabricarea radiatoarelor decorative sunt multiple, de la sticla transparenta, pana la radiatoare otel decorative Pe piata sunt disponibile radiatoare facute din aliaje speciale pentru imbunatatirea emisiei termice convective, precum otel, fonta, inox sau aluminiu. Fabricate dintr-un strat de email pe care se aplica o vopsea speciala, imaginea imprimata este asemenea unui tablou, iar forma acestora nu sufera schimbari la temperaturi variabile.Puterea radiatoarelor decorative difera in functie de modelul ales, de la 350 W pana la peste 1200 W. Cele mai multe radiatoare decorative functioneaza pe baza centralei proprii, insa anumite modele functioneaza pe baza de rezistenta electrica.In cele mai multe cazuri, un radiator va fi adaugat la un sistem standard de incalzire prin centrala, cu un cazan cu gaz, electric sau cu boiler pentru incalzirea apei care circula in jurul casei. Insa, pot fi intalnite sisistemele de incalzire cu circuit inchis, in care apa din sistemul de incalzire este sigilata si nu poate fi schimbata, ea circula tot timpul. Apa va trebui sa fie tratata pentru a proteja radiatoarele realizate din materiale feroase, cum ar fi otelul sau fonta.Un ultim caz este cel al sistemelor de incalzire cu circuit deschis, aceasta este, in mod obisnuit, apa de la retea sau dintr-un izvor ori put care face imposibila tratarea apei cu substante chimice adecvate. Ca urmare, radiatoarele trebuie sa fie alese din materiale neferoase, cum ar fi otelul inoxidabil, alama sau aluminiul.Locul de amplasare va avea, de asemenea, o influenta asupra alegerii dumneavoastra. Radiatoarele decorative se monteaza in locuri in care pot patrunde curentii de aer rece, precum locurile din apropierea ferestrelor și /sau pe un perete exterior, deoarece aerul rece impinge caldura in jurul incaperii. Radiatorul decorativ poate fi fixat pe perete pe orizontala sau verticala, reusind astfel sa se integreze in orice proiect de amenajare interioara.Radiatoarele au, in cele mai multe cazuri, dimensiunile intre 300-700mm inaltime și 500-3000mm lungime. Ca regula generala, cu cat dimensiunea este mai mare, cu atat este mai mare productia de caldura. Caloriferele cu oglinda reprezinta o alta optiune functionala.O inovatie in materie de accesorii pentru radiatoare, care va ajuta sa economisiti resurse financiare, dar si timpul dumneavoastra, este rezistenta electrica pentru radiatoare In cazul in care doriti sa uscati in sezonul cald prosoapele pe care le utilizati zilnic, nu este nevoie sa porniti centrala in toata casa. Chiar daca inchideti celelalte surse de caldura, v-ati crea un disconfort inutil, iar baia dumnevoastra s-ar transforma intr-un loc in care nu v-ati dori sa intrati din cauza caldurii excesive. In plus, datorita celor 3 trepte de putere, puteti sa reglati temperatura asa cum va doriti. Mai mult decat atat, nu trebuie sa fiti ingrijorat, produsul este prevazut cu un temporizator de 2 ore, nu trebuie sa il opriti dumneavoastra, se va opri singur. Tot ce trebuie sa faceti este sa o conectati la o sursa de curent electric cu o putere de 240 V si prosoapele se vor usca rapid.De ce sa va creati o stare de insatisfactie in conditiile in care aveti posibilitatea de a alege o solutie mai avantajoasa? Tot ce trebuie sa faceti este sa puneti in functiune rezistenta electrica pentru calorifere, iar problema dumneavoastra este rezolvata simplu si rapid. Descopera gama de accesorii din stocul magazinului Maricon: uscator rufe electric perfect pentru sezonul rece, suport pentru prosop, hartie sau sapun.Gama de produse din care puteti alege este foarte vasta. Va propunem cateva solutii de ultima ora din domeniul radiatoarelor decorative pentru ca dumneavoastra sa beneficiati de confort si de o atmosfera relaxanta. Caloriferele din otel de la Maricon Servicii Instalatii reduc consumul de energie. Intra pe Maricon.ro si descopera gama de radiatoare decorative din portofoliul producatorilor de marca, precum Purmo sau Instal Projekt, dar și alte produse utilizate pentru incalzirea termica a locuintei tale, precum incalzirea in pardoseala sau centralele termice.