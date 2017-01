3 moduri surprinzatoare in care un caine iti transforma definitiv viata

Cainilor nu le pasa de felul in care arati, de cat de bine te imbraci sau de ce obiceiuri ai; ei te iubesc neconditionat pentru ceea ce esti si acest lucru, pe langa simpla lor prezenta in casa ta, iti va influenta viata in mod pozitiv.Nu spunem noi asta, ci doctorul Thomas Lee, editor sef al revistei Harvad Heart Letter, in acest studiu , care sugereaza faptul ca avantajele respective se concretizeaza in logevitatea stapanului si intr-un psihic mai sanatos. La randul tau, probabil iti doresti sa iti rasfeti prietenul cel mai bun in cat mai multe moduri cu putinta.Iata, deci, ce transformari importante in viata ta presupune un astfel de animal de companie si cum poti sa-ti arati recunostinta fata de acesta.Sa ai grija de un catelus este aproape ca si cum ai avea grija de un copil mic. Nu numai ca are nevoie de afectiune in mod constant, dar trebuie sa ai grija si de nevoile lui biologice, adica sa-i dai de mancare, sa-l scoti la plimbare, sa-l cureti si asa mai departe. Cu alte cuvinte, viata ta nu va mai consta doar in propria-ti bunastare, ci va trebui sa te gandesti mereu si la confortul cainelui tau. Vei dobandi, astfel, o trasatura de caracter esentiala, altruismul.Daca vrei sa faci ceva pentru prietenul tau cel mai bun, fara a primi ceva in schimb, poti sa-i schimbi sortimentul de mancare si sa-i rasfeti papilele gustative cu ceva nou, care sa-l faca sa dea din codita de fericire. De exemplu, aceste tipuri de pachete de mancare pentru caini contin o varietate de ingrediente proaspete, de la carnuri cu gust natural irezistibil, pana la legume si fructe pline de vitamine care ii vor imbunatati catelusului tau tranzitul digestiv.Sa recunoastem. Un catelus simpatic te poate face sa zambesti chiar si atunci cand toate merg pe dos. De fapt, acest lucru chiar este demonstrat stiintific intr-un studiu realizat de un student al Universitatii Azabu din Japonia. Rezultatele arata ca doar uitandu-te la cainele tau, organismul va produce mai multa oxitocina, substanta care este cunoscuta drept hormonul fericiriii. Acest lucru previne depresia si, in general, favorizeaza energia pozitiva.Fa-l si tu la fel de fericit pe catelusul tau cumparandu-i o jucarioara noua, speciala pentru caini, sau chiar invatandu-l niste trucuri noi, precum sa dea noroc, sa se rostogoleasca la comanda sau sa vina dupa tine atunci cand ii faci semn. Cainilor le place sa invete si, in plus, se va bucura nespus de acest prilej de a petrece mai mult timp cu tine.Cateodata, poate fi o povara sa iesi din casa atat de des ca sa-ti scoti catelusul la plimbare, dar studiile arata ca esti mult mai activ decat oamenii care nu au un caine. De fapt, cercetatorii de la Universitatea din Statul Michigan au demonstrat ca este cu 35% mai probabil ca oamenii care au caine sa isi atinga obiectivele in ceea ce priveste fitnessul decat cei care nu au.Ca sa-i arati catelusului tau cat de mult il iubesti, nu ezita sa il duci in locuri noi, pentru ca mai mult ca sigur ii place sa descopere si sa fie aventuros. Un alt lucru pe care il poti face este sa te joci cu el in aer liber. De exemplu, il poti dresa sa iti aduca mingea pe care o arunci in parc sau va puteti alerga unul pe celalalt ca intr-un joc de-a prinselea. Astfel, amandoi veti face mai multa miscare si va veti intari legatura de prietenie intr-un mod distractiv si sanatos.Atunci cand imparti casa cu un caine, viata ta se schimba radical, acest lucru favorizand atat sanatatea ta spirituala, cat si pe cea fizica. Din cand in cand, nu uita sa-ti rasfeti catelusul cu jocuri noi, gustari delicioase si plimbari lungi ca sa-i arati recunostinta pentru loialitatea lui si dragostea imensa pe care ti-o poarta.