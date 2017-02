4 lucruri pe care orice femeie ar trebui sa le faca inainte de 9 dimineata, pentru o zi excelenta

Incearca macar pentru o zi aceste lucruri si vei simti diferenta aproape imediat in starea ta de spirit.Felul in care va decurge intreaga ta zi depinde de ce faci dimineata. Exista cateva obiceiuri care iti vor garanta o zi buna inca dinainte sa iesi pe usa. Este vorba despre lucruri mici, dar care sunt in masura sa faca diferenta dintre o zi productiva si una in care pare ca nimic nu merge bine. Iata cateva lucruri pe care ar trebui sa le faci inainte de ora 9 dimineata si care au efecte benefice dovedite:O ceasca de cafea aromata si care imprastie in toata casa mirosul acela imbatator de cafea prosapata si boabe abia macinate este imperativa pentru a-ti incepe ziua cu bine. Secretul este sa bei cafeaua acasa, sa o prepari singura si sa te bucuri de ea in timp ce iti iei cateva momente doar pentru tine, gandidu-te la ce ai de facut.Stim ca timpul e mereu o problema, mai ales dimineata, dar cu un astfel de espressor poti avea o cafea abia macinata si preparata perfect cu o simpla apasare de buton. Mai mult, el prepara si specialitati si rasneste cafeaua pe loc, astfel incat ea va fi din boabe abia macinate si a care inca au aroma aceea splendida.Deschide larg fereastra si fa cateva exercitii fizice timp de 5-10 minute. Nu trebuie sa fie prea solicitante, cateva genuflexiuni, fandari si abdomene sunt suficiente pentru a-ti pune in miscare tot organismul. Este cel mai bun moment din zi pentru a face sport si cea mai buna modalitate pentru a avea parte de un start de succes. E de ajuns sa incerci asta o singura zi, pentru a observa efectele si pentru a te convinge ca este cea mai buna decizie pe care o poti lua si cel mai bun obicei pe care il poti deprinde.Mai e cazul sa amintim si de beneficiile legate de aspectul corpului? E limpede ca si corpul ti se va tonifia, iar tu te vei simti mai increzatoare si pur si simplu mai atragatoare, nu-i asa?La micul dejun, corpul tau isi face proviziile pentru intreaga zi. Daca nu ii oferi „combustibil”, el nu va functiona la capacitate maxima, iar tu nu iti vei atinge potentialul. Nu intamplator se spune ca micul dejun este cea mai importanta masa din zi, el iti furnizeaza energia si resursele pentru partea din zi pe care o petreci la serviciu si in care esti cel mai activa, asa ca nu trebuie sub nicio forma sa il sari.Daca timpul este o problema, poti sa te rezumi la cereale cu iaurt, la biscuiti din cereale, o banana cu un croissant sau orice altceva poti prepara repede. Optiuni sunt suficiente, asa ca nu ai niciun motiv sa iti privezi organismul de aceste resurse. In plus, daca mananci dimineata, vei taia pofta de gustari (de obicei nesanatoase) de seara si vei manca mai putin pe parcursul zilei, lucruri care au o influenta evidenta asupra siluetei tale.Este dovedit stiintific faptul ca muzica iti poate conferi o stare de spirit mai buna si te poate ajuta sa te concentrezi mai bine. Asculta muzica in timp ce iti bei cafeaua, mananci sau cand te imbraci si te machiezi. Opteaza pentru muzica instrumentala ritmata sau pentru melodii energizante si care iti confera incredere in tine. „Walking on sunshine” este mereu o idee buna pentru inceputul zilei, trebuie sa o incerci macar o data.