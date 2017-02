Aceasta este culoarea anului 2017. 3 modalitati de a o folosi cat mai creativ in locuinta ta

Verdele crud este culoarea care ne duce imediat cu gandul la inceputul primaverii, cand pomii incep sa inmugureasca, infloresc ghioceii si vedem din nou culoare pe toate strazile, dar mai ales in parcuri. Este, asadar, o culoare plina de viata, dar calma si relaxanta, care ne poate umple de energie pozitiva. Din acest motiv, designerii de interior recomanda folosirea din plin a acestei culori in amenajarea locuintei tale. Este suficient sa arunci o privire peste aceste imagini de design interior in nuante de verde si vei intelege cat de mult poate transforma o locuinta sumbra intr-una vibranta si serena.Verdele poate fi folosit cu succes drept culoare de bază pentru a decora atat incaperile destinate odihnei si relaxarii, cum sunt livingul sau dormitorul, dar este o culoare potrivita si pentru amenajarea bucatariei sau a baii. Poti opta pentru o zugraveală intr-o nuanta deschisa de verde si sa completezi decorul cu mobilier de un verde-smarald. Poti folosi si mobila alba, in combinatie cu accesorii intr-o nuanta inchisa de verde. Aceste accesorii pot fi un set de covorase in baie sau niste scaune, un raft sau un set de vesela tinut la vedere, in bucatarie. De asemenea, daca zugravesti peretii in verde, ideal ar fi ca tavanul sa ramana alb, iar podeaua va arata foarte bine cu o nuanta de gri inchis sau bej. Evita sa folosesti verdele peste tot, intrucat va da un aer incarcat camerelor si isi va pierde farmecul.Daca nu vrei sa iti renovezi complet locuinta si sa faci schimbari radicale, dar iti place, totusi, aceasta culoare si nu ai vrea sa o treci cu vederea, atunci o poti folosi pentru a accentua un spatiu din locuinta ta. De exemplu, un tablou, un fotoliu, o canapea sau o portiune de perete verzi vor aduce o pata de culoare in locuinta ta si vor da o energie aparte incaperii. Pentru a face asta insa, este important ca verdele sa se potriveasca si cu restul culorilor in care este decorata camera respectiva. Verdele merge cel mai bine cu nuante de bej, gri, alb, galben, portocaliu sau maro. Evita in schimb sa il combini cu albastru, violet sau rosu, intrucat va da un aer haotic si prea incarcat incaperii.Si cateva decoratiuni cochete pot da un suflu nou locuintei tale. O vaza inalta, verde, va arata superb in combinatie cu florile de primavara. Poti folosi perne decorative verzi in sufragerie si dormitor sau pentru foisorul din gradina. De asemenea, un set de vesela in aceasta culoare va face senzatie pe o masa alba, iar cateva scaune inalte, de bar, vor fi o surpriza placuta pentru invitatii tai.Si pentru ca vorbim despre culoarea plantelor, asta inseamna ca solutia cea mai buna pentru a include aceasta nuanta in casa ta este cu ajutorul unor ghivece cu flori sau cu plante, care sa creeze un colt viu in casa ta. Ferigile si ficusii sunt plante rezistente, cu o coroana bogata, care se dezvolta foarte bine in apartamente. Iar trandafirii si iasomia aduc o mireasma irezistibila, asa ca umple-ti casa de plante si flori, atat de benefice sanatatii si psihicului nostru.