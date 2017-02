Produse din pluta ecologice, deosebite, pentru intrebuintare si decor

Scoarța stejarului de plută servește pentru obținerea unui material natural, din care se fabrică produse din plută . Acest material este ecologic și are o structură celulară specială, de tip fagure, cu diferite celule de mărimi diferite umplute cu aer, ceea ce face ca textura sa să fie unică și deosebită. Scoarța acestui stejar se îndepărtează manual o dată la zece ani, iar copacul iși reface treptat învelișul extern. Pluta se folosește la decorațiuni interioare deoarece acest material este foarte frumos, conferă siguranță, confort și căldură, iar în plus are proprietăți decorative care plac designerilor și clienților. Structura și compoziția plutei explică proprietățile naturale extraordinare ale acestui material și stau la baza calității produselor realizate din el.- se taie și se prelucrează ușor- au o bună elasticitate- arată ca noi chiar și după o perioadă de câțiva ani- nu putrezesc, nu acumulează murdărie și mucegai, păstrează mediul curat- nu sunt atacate de paraziți, nu sunt distruse de animale rozătoare- nu emană substanțe toxice sau nocive pentru organism- au un tușeu plăcut la atingere- oferă confort, căldură și izolare termică- se întrețin ușor, nu se pătează, pot fi păstrate curate- au capacitate de amortizare la apăsare- sunt hipoalergenice, nu acumulează praf pe suprafața lor, ceea ce este foarte important pentru oamenii care sunt alergici la praf sau suferă de astm- nu se scufundă dacă sunt scăpate în apă, pot rămâne la suprafața apei- sunt impermeabile la gaze și lichide- pot fi produse de pescuit sau umbrele de ploaie- au un coeficient de frecare ridicat- au o structură celulară de tip fagure cu rezistență bună la uzură și stabilitate în dimensiune- au proprietăți bune de impermeabilitate, nu absoarb și nu lasă să treacă fluidele prin ele- dacă sunt supuse deformării sau solicitării, ele pot reveni la forma inițială deoarece au proprietăți bune de flexibilitate și elasticitate. În concluzie, produsele din plută au multe avantaje dar însă trebuie depozitate corespunzător.Produsele din plută sunt dovada faptului că omul poate să se bucure de bogățiile naturii și poate să trăiască în armonie cu aceasta, dar fără a afecta mediul înconjurător. Stejarul de plută poate trăi în jur de 200 de ani, sau în cazuri excepționale și mai mult, până la 400 de ani. Scoarța se poate recolta manual dacă stejarul are circumferința trunchiului semnificativă și vârsta de 25 de ani de la plantarea sa, doar așa acest material ecologic va avea o bună calitate. Cu siguranță vor fi oameni care se vor gândi că decojirea scoarței produce pagube acelui copac. Specialiștii spun că decojirea scoarței nu afectează stejarul de plută, se face destul de ușor mai ales când copacul este tânăr, iar refacerea ei naturală va dura apoi 10 ani. Dacă decojirea scoarței noi se face mai repede de 10 ani, aceasta va fi mai fină și mai puțin rezistentă. Scoarța decojită se lasă afară timp de jumătate de an pentru a se usca și întări, apoi este supusă unui proces tehnologic de curățare cu apă, căldură și substanțe chimice pentru a fi dezinfectată. Bucățelele de scoarță se taie în mașini speciale la dimensiunile dorite, iar cele care prezintă fisuri sau defecte sunt reparate cu resturi de plută care se presează și se lipesc cu un adeziv special.Ecologiștii vor fi încântați să afle că pluta folosește la fabricarea unei game variate de produse, din care fac parte: decorațiunile, materialele de finisaj, parchet, podele, accesorii, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, artizanat, bijuterii, obiecte de papetărie și bucătărie, etc. Produsele din plută sunt deosebite și atractive, au proprietăți care le fac să fie considerate de bună calitate. Simplul fapt că toate sunt fabricate din acest material ecologic, care a fost creat de natură, face ca ele să aibă o durabilitate în timp ca și scoarța stejarului de plută dar și o frumusețe naturală. O achiziție rapidă de astfel de produse se poate face pe site-ul www.DoctorIBU.ro . Producția de produse din plută nu afectează mediul, nu produce daune naturii, în plus contribuie la conservarea pădurilor.