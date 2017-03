Aceasta planta aduce noroc la bani. Ce trebuie sa faci ca sa iti mearga bine

Arborele de jad este o planta decorativa nu foarte pretentioasa, care se potriveste perfect in orice interior de locuinta. Ea este folosita cu precadere in arta Feng Shui, fiind considerata ca aducatoare de noroc, energie pozitiva si prosperitate.Jadul este un arbore in miniatura, practic un mic pom incarcat cu frunze carnoase, care va da un aspect natural oricarei incaperi. Infloreste in aceasta perioada, iar florile sale sunt mici si de culoare roz. Iubeste mult lumina si poate sta intr-un spatiu unde sa primeasca soare din plin tot anul, mai putin in dupa-amiezele caniculare de vara. Arborele de jad nu este pe placul pisicilor, avand o substanta toxica pentru ele.Se spune ca stimuleaza activitatea creierului si mareste activitatea fizica a celor din casa datorita faptului ca frunzele pline ale plantei contin uleiuri eterice. Pentru a atrage banii in casa, inainte de a sadi planta, pune in ghiveci 6 monede si gandeste-te la o persoana de succes, sanatoasa si bogata. Atunci cand uzi arborele de jad, aminteste-ti de aceasta imagine, cat mai clar. Acest exercitiu iti va aduce succesul.Daca ai deja in casa aceasta planta, atunci trebuie doar sa pui o moneda in ghiveciul acesteia.