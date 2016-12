5 motive pentru care este bine sa ai flori in casa

Te imbie cu mirosul lor, sunt delicate, frumoase, colorate si emana energie pozitiva, indiferent in ce colt al casei le-ai tine. De-a lungul timpului, florile au dobandit o serie de semnificatii puternice, iar studiile realizate arata ca acestea au si efecte benefice asupra sanatatii fizice si psihice. Descopera motivele pe care este bine sa-ti decorezi casa cu flori, indiferent de sezon.Daca vrei sa schimbi ceva in caminul tau, sa aduci un plus de culoare dormitorului sau vrei sa spargi monotonia din living, o solutie simpla si rapida ar fi sa optezi pentrupe care sa le asezi in glastre de diferite dimensiuni in locurile casei in care simti ca este nevoie de o schimbare. Aranjamentele florale dau camerelor un aspect elegant, ofera vibratii pozitive si alunga tristetea si melancolia. In plus, florile transforma camerele mici in spatii mai mari si mai primitoare.Mirosul este unul dintre cele mai puternice simturi si poate activa instant amintirile. Opteaza pentru flori familiare, pe care obisnuiai sa le culegi in copilarie sau pe care le-ai purtat alaturi de tine in ziua nuntii. Astfel, iti vei aduce aminte mult mai usor de momentele placute din viata ta.Florile proaspete s-au dovedit a fi de ajutor in stimularea creativitatii, intrucat au ca prim efect cresterea puterii de concentrare. Asadar, in momentele in care ai nevoie de o imaginatie bogata, inconjoara-te de flori. Fa acelasi lucru si in cazul celor mici, deoarece vor deveni mai creativi si, in acelasi timp, isi vor dezvolta latura emotionala.Daca vrei sa-ti intampini oaspetii intr-o atmosfera calda si prietenoasa, asaza pe holul de la intrare o vaza cu flori de diverse culori. Astfel, nu doar ca vei aduce o pata de culoare casei tale, dar persoanele care iti vor trece pragul se vor simti relaxate si fericite. De ce? Un studiu realizat la Harvard arata ca florile intensifica bunatatea si sentimentul de compasiune pentru alte persoane, emana o stare de calm, indepartand starile de anxietate, grijile si tristetea. In plus, persoanele care se inconjoara de flori sunt mai entuziasmate, mai active si mai fericite.Alte studii arata ca persoanele care se bucura de mirosul si culorile florilor inca de la primele ore ale zilei au mai multa energie pe parcursul zilei si isi incep ziua intr-o nota mai pozitiva. Cercetatorii sustin ca florile au impact pozitiv asupra laturii emotionale, motiv pentru care acestea nu ar trebui sa lipseasca din dormitor, living sau bucatarie.Opteaza pentru, deoarece acestea emana energie si vibratii pozitive. Dintre toate culorile, galbenul si portocaliul au cel mai mare impact din acest punct de vedere. Daca vrei sa te relaxezi si sa alungi grijile si stresul, alege flori in nuante deschise precum alb, bleu, roz pal si asaza-le in locurile casei in care vrei sa ai parte de liniste si relaxare, spre exemplu in dormitor. In cazul in care vrei sa fii productiv, opteaza pentru flori in nuante tari, vibrante, precum rosu, mov, visiniu si alte culori tari.In ceea ce priveste tipurile de flori, poti alege sa-ti decorezi casa pe zone. Cand vine vorba de dormitor, poti opta pentru trandafiri, gladiole, crizanteme, narcise sau galbenele. Pentru zona de living, lalelele sunt o alegere foarte buna, deoarece sunt flori frumoase si aduc un plus de stil acestui spatiu. Pentru un impact mare, poti opta pentru un buchet de 20 de lalele pe care sa le pui intr-o vaza mare pe care sa o asezi in centrul camerei. Bucataria este un alt loc din casa pe care nu ar trebui sa il omiti cand vine vorba de decorarea casei cu flori. Aici petreci mult timp alaturi de familie, motiv pentru care acest spatiu are nevoie de o atentie deosebita. Ce ai zice daca ti-ai decora bucataria cu un buchet impresionat de gladiole sau de crini cu tulpina lunga, pe care sa ii asezi in vaze inalte?Un alt loc din casa ta la care ar trebui sa te gandesti sa-l decorezi cu flori este holul, mai ales daca dispui de un hol mare si spatios. Acesta este primul loc cu care intra in contact orice persoana care iti trece pragul casei, asadar iti recomandam sa optezi pentru buchete de trandafiri in culori pastelate, deoarece transmit eleganta si rafinament. In cazul in care vrei sa iesi din tipare, opteaza pentru flori salbatice precum floarea-soarelui si macul, macar in perioadele anului in care gasesti aceste flori mai usor. Daca ai nevoie de mai multe sugestii si sfaturi despre flori si cum sa le combini, buchete.ro iti vine in ajutor cu idei care iti vor transforma caminul intr-unul primitor si relaxant.