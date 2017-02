5 trucuri simple pentru ca florile de 1 si 8 Martie sa tina mai mult

Imediat ce ai primit un buchet de flori, nu te grabi sa il pui in vaza, ci in... frigider. Lasa-le la rece pentru 5-6 ore si deja le-ai prelungit considerabil durata de viata.Taierea tulpinii la un unghi de 45 de grade ajuta florile sa absoarba apa mai usor. Pune-le apoi in apa clocotita pentru cateva minute, apoi transfera-le in apa la temperatura camerei. Apa fierbinte desfunda canaliculele din tulpina si floarea poate absorbi apa.Portiunea tijei care sta scufundata in apa trebuie sa fie goala. De aceea, desprinde toate frunzele care ar putea altfel sa stea in apa. In mediu umed, acestea mor si se descompun, raspandind bacterii in apa, care vor ucide rapid plantele. Apa din vaza trebuie sa ocupe doar 1/3 din lungimea tijelor.Florile puse in vaza tin mai mult daca in apa se pune o moneda de cupru, impotriva bacteriilor de putregai. Daca nu ai o moneda, pune o aspirina pisata.Nu lasa vaza cu flori pe un pervaz, in soare puternic, si nici in apropierea aparatelor electrocasnice. Florile vor muri mult mai repede. In schimb, asaza-le intr-un loc umbrit, cat mai racoros, si te vei putea bucura de frumusetea lor saptamani in sir.