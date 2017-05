Electric sau pe gaz? Ce fel de aragaz sa alegi si care sunt avantajele fiecaruia dintre ele

Noi, femeile, ne uitam prima data la cat de frumos este un obiect si abia apoi la ce poate face, nu-i asa? Daca iti renovezi bucataria, desigur ca vrei un aragaz modern, potrivit pentru noua mobila. Din acest punct de vedere, diferenta dintre aragazele pe gaz si cele electrice nu este una foarte mare.Daca te uiti printre aceste modele , si pe gaz si electrice, vei vedea ca ai la dispozitie in ambele cazuri niste modele cu un aspect modern, elegant si versatil. Dupa cum observi, daca nu te-ai uita la specificatiile tehnice, nici nu ti-ai da seama care dintre ele are cuptorul electric sau cu alimentare pe gaz. Din punct de vedere estetic, asadar, nu avem neaparat un castigator, deoarece in ambele cazuri aspectul este foarte asemanator, iar in ceea ce priveste integrarea in bucatarie si potrivirea cu mobilierul, e limpede ca ambele variante arata la fel de bine.In ceea ce priveste criteriul estetic, ai la dispozitie si variantele de cuptoare si pline incorporabile, si de aceasta data in ambele variante - pe gaz sau electrice.In privinta functionalitatilor, aragazele care au cuptor electric sunt mai precise. Doar setezi temperatura si timpul si lasi cuptorul sa se ocupe de tot. Cu cele pe gaz temperatura nu poate fi setata exact, insa acest lucru nu este neaparat un inconvenient, deoarece e simplu de intuit ce intensitate a flacarii este este echivalenta cu o anumita temperatura.Si cuptoarele pe gaz si cele electrice ajung repede la temperaturi ridicate, avand ambele variante de incalzire rapida, asa ca din punct de vedere al timpului pe care il vei dedica gatitului, nu exista diferente. Ambele vin dotate si cu un cronometru, care te anunta cand s-a scurs timpul de gatire setat.Sunt simplu de folosit amandoua pentru ca modelele noi de aragaze pe gaz au aprindere electrica. Totodata, modelele noi vin si cu sistem de siguranta care opreste alimentarea cu gaz atunci cand se stinge flacara, prevenind astfel accidentele.Se spune ca mancarea gatita la flacara este mai gustoasa, insa adevarul este ca diferenta o simt foarte putine persoane. Savoarea mancarii nu este neaparat influentata de sursa caldurii la care a fost gatita, ci mai degraba de calitatea ingredientelor. Daca iti faci griji legate de gustul mancarii, poti fi sigura ca diferenta dintre un preparat gatit la flacara sau la plita/cuptor electric este insesizabila.Dupa cum vezi, totul tine de perceptii si de ce produs se potriveste mai bine stilului tau de viata si, desi aragazele cu gaz sunt vazute in general ca variante cu mai putine dotari, modelele noi sunt perfect adaptate bucatariilor si gospodinelor moderne. Tu ce varianta ai alege?