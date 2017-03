10 motive pentru care ai nevoie neaparat de apa oxigenata in casa

Scapa de petele de transpiratie, de sange, vin sau ketchup adaugand in ligheanul in care pui rufele la inmuiat o cescuta de apa oxigenata si putin detergent de rufe.Elimina pesticidele din legume lasandu-le pentru jumatate de ora intr-un vas in care in care ai turnat o jumatate de ceasca de apa oxigenata 3% si 3 cani de apa.Aplica apa oxigenata pe o oglinda sau pe o fereastra si asteapta pana incepe sa barboteze. Abia apoi indeparteaz-o cu o laveta.Inmoaie un betisor de urechi in apa oxigenata 3% in gura pentru a face aftelor sa dispara mai repede. Apa in jos de peroxid prin adaugarea de apa pentru ea, astfel ca nu cauzeaza nici o iritare.Previno raspandirea bacteriilor in locuinta ta cu ajutorul apei oxigenate. Intr-o sticla cu pulverizator amesteca 8 parti apa si 2 parti apa oxigenata si aplica pe gresie, faianta, cade de baie si vasul toaletei. Indeparteaza apoi solutia cu o laveta uscata.Chiar daca poate suna putin ciudat, apa oxigenata 3% poate fi utilizata si ca alternativa la deodorantul clasic.Ai o durere de dinti? Amesteca parti egale de apa oxigenata 3% si apa. Fa gargara timp de 30 de secunde, apoi scuipa solutia. Repeta si durerea va disparea cel putin temporar.Aplicand apa oxigenata pe tenul seboreic vei vedea o mare diferenta! Tenul se va curata si va deveni foarte luminos.Stii probabil ca apa oxigenata este ideala pentru dezinfectarea ranilor. Nu ustura, iar copiii se vor amuza vazand-o cum sfaraie in contact cu sangele si vor uita de durere.In cazul in care te speli pe dinti, folosesti apa de gura, dar totusi nu scapi de respiratia urat mirositoare, incearca sa utilizezi apa oxigenata 3% ca o apa de gura. Aceasta ucide microorganismele din gura care cauzeaza respiratia urat mirositoare!