5 greseli care vor conferi un aspect uzat hainelor tale. Evita-le si pastreaza-ti hainele ca noi ani la rand

Hainele tale se vor pastra mai mult timp ca in ziua in care le-ai cumparat, daca eviti aceste greseli si daca pui in aplicare aceste sfaturi de ingrijire.Orice femeie are anumite haine preferate, pe care vrea sa le pastreze ca noi mai mult timp, insa purtarile repetate, zecile de spalari si detergentii folositi pot sa deterioreze aspectul hainelor. Iata care sunt cele mai frecvente greseli care distrug aspectul hainelor tale si ce ai de facut pentru ca ele sa-si pastreze frumusetea din ziua in care le-ai achizitiont:Un principal factor care duce la distrugerea tesaturilor, la decolorarea, largirea si scamosarea lor, este spalarea, asa ca masina ta de spalat joaca un rol important cand vine vorba despre intretinerea hainelor. Masinile de spalat rufe nu sunt concepute doar pentru a indeparta petele, ci si pentru a oferi materialelor ingrijirea de care au nevoie pentru a fi purtate ani la rand.E limpede ca daca folosesti astfel de masini de spalat rufe cu programe speciale pentru fiecare tip de tesatura si pentru fiecare tip de imbracaminte, vei putea sa-ti pastrezi hainele in stare perfecta si dupa sute de purtari. Dupa cum vezi, respectivele masini de spalat au inclusiv program destinat camasilor, hainelor delicate si celor care ar trebui spalate doar la mana. In plus, exista si un program special pentru hainele de culoare inchisa, care te va ajuta sa pastrezi culorile intense ale hainelor mai mult timp.O prima greseala in ingrijirea hainelor este folosirea unei masini vechi, cu putine programe si care trateaza toate tesaturile la fel. Daca iti doresti ca hainele tale sa nu fie doar spalate, ci si ingrijite, ai nevoie de aparate noi, cu toate dotarile necesare.Este gresit sa ai acelasi detergent pudra pentru toate hainele tale, pentru ca ele nu sunt toate la fel. Vei avea nevoie de trei tipuri – preferabil lichid – un detergent pentru rufe albe, unul pentru rufe colorate si altul pentru rufe negre. Diferenta se va observa imediat, mai ales in cazul celor albe si a celor negre, care isi vor pastra culoarea intacta si dupa zeci de spalari.Este deja stiut ca pentru o igienizare mai buna a hainelor trebuie sa folosesti un program de spalare cu o temperatura a apei de peste 50 de grade Celsius. Foloseste aceasta temperatura pentru lucruri precum lenjeria de pat, prosoapele, lenjeria intima, insa pentru celelalte haine temperatura de pana la 30 de grade este de ajuns. Pentru jeansi, in mod special, temperatura de 20 de grade este suficienta pentru a fi curatati si pentru a-si pastra aspectul.Cand pui hainele in dulap, nu folosi umerase din metal. Ele afecteaza forma hainelor si lasa urme inestetice in zona umerilor. In locul lor, alege umerase de lemn sau capitonate. Pentru pantaloni, alege umerase care sa nu stranga foarte tare materialul, pentru a evita urmele lasate de carligele umeraselor.Fierul de calcat este unul dintre cei mai mari dusmani ai hainelor, mai ales daca este setat la temperatura maxima. Nu calca decat hainele care au cu adevarat nevoie de asta si fa calcatul mai rapid uscand hainele direct pe umeras si scuturandu-le bine inainte, pentru a se netezi.