Cum cureti ultra usor o tigaie arsa

Iti vom prezenta doua metode de a curata simplu tigaile. Prima vizeaza interiorul acesteia. Cand prajesti ceapa, carne sau orice alte alimente, de tigaie se prind bucati mici care raman lipite si se ard. Cand inca este incinsa tigaia, presara sare grunjoasa in ea si toarna putina apa calda. Freaca apoi cu un burete, dupa care pune tigaia pe foc 10-15 minute. Toate resturile vor disparea ca prin minune.Cea de-a doua varianta vizeaza exteriorul tigaii. De multe ori, uleiul incins se scurge pe marginile acesteia si se arde, lasand dare urate. In acest caz ai nevoie de bicarbonat de sodiu si de un cartof. Sucul din cartof in combinatie cu bicarbonatul curata foarte bine astfel de suprafete.Taie un cartof in doua si presara pe suprafata lui bicarbonat, apoi freaca tigaia ca si cu un burete. Repeta folosind si cealalta jumatate de cartof. Inmoaie din cand in cand cartoful in bicarbonat. Vei vedea cum dispare grasimea arsa ca prin minune.