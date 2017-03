Cum prepari cei mai buni mucenici din lume. Sunt absolut deliciosi

Cele mai cunoscute tipuri de mucenici sunt cei fierti in zeama si cei copti, asa-numitii mucenici moldovenesti. Iti vom prezenta in continuare o reteta de mucenici moldovenesti cu care vei merge la sigur. Opt-urile vor iesi mari si rotunde, pufoase si foarte foarte aromate. Cu siguranta, nu va mai ramane niciun colacel impletit pe farfurie!- 1 kg faina alba de cozonac- 4 galbenusuri- 5 linguri zahar- 600 ml lapte cald- 50 g drojdie proaspata- coaja de la o portocala- coaja de la o lamaie- 100 g unt moale- vanilie- 1 praf sare- un borcan de miere- 400 grame nuca prajita si macinata- 3 linguri scortisoara- 2 plicuri zahar vanilatCerne faina printr-o sita ca sa fie aerata. Prepara intr-un castron maiaua, din doua linguri de faina , drojdia, putin lapte caldut si eventual o lingurita de zahar. Las-o deoparte sa creasca 15 minute.Peste faina, adauga maiaua, zaharul, vanilia, coaja de portocala si cea de lamaie, sarea, galbenusurile si restul de lapte caldut. Se amesteca totul bine, apoi se adauga usor-usor untul topit, framantand bine. Aluatul trebuie sa fie potrivit de moale. Se framanta pana cand se desprinde de pe maini.Se lasa apoi la crescut intr-un loc cald, eventual langa cuptorul incalzit. Vasul se acopera cu o carpa curata, pentru a fi ferit de curent si a creste bine. Dupa 30-40 de minute, se imparte in bucati egale, cam 20-25 la numar. Se rasuceste fiecare in parte astfel incat sa obtii rulouri lungi de aproximativ 20 de centimetri pe care le impaturesti in forma cifrei opt. Aceste opt-uri se lasa la crescut in tava inca 15-20 de minute, apoi se coc.Cand sunt inca fierbinti se scufunda rapid prin miere dezlegata cu putina apa, asa incat sa fie fluida. Se aseaza pe un platou si se presara peste ei nuca pisata amestecata cu zahar vanilat si cu scortisoara.Imposibil de descris aroma acestor mucenici. Tot ce trebuie sa faci este sa o incerci, alaturi de o cana de vin fiert.