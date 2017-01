Cum sa alegi fotoliul de masaj potrivit pentru nevoile tale

Sunt recunoscute efectele benefice pe care le are masajul asupra corpului. Scaunele de masaj intensifica aceste efecte, masand toate zonele musculare. Datorita pernelor de aer care maseaza gatul si ceafa, precum si a tehnologiilor incorporate ca Zero Gravity (in care pozitia corpului este perfect dreapta pe fotoliul de masaj), dar si a rolelor pentru talie, sezut sau talpi, un fotoliu de masaj este un inlocuitor eficient al masajului clasic.Printre cele mai importante beneficii ale utilizarii unui fotoliu de masaj se numara reducerea durerile de spate, de gat sau de umeri si inlaturarea tensiunii instalate la nivelul corpului. Dotate cu tehnologii speciale, fotoliile de masaj amelioreaza durerile in doar cateva minute. Pe langa aceste efecte terapeutice, fotoliul de masaj poate fi utilizat si ca simplu mod de relaxare. Masajul inainte de culcare este garantia unui somn mult mai odihnitor.Cel mai important criteriu in alegerea unui fotoliu de masaj vizeaza gradul de confort pe care acesta il confera. Specificatiile si particularitatile unui anumit scaun de masaj trebuie sa fie adaptate cerintelor corpului tau, deoarece fiecare om simte diferit. In plus, modelele dotate cu functie audio sau cu panou de comanda cu sistem de operare, care pot fi manevrate chiar si de pe gadget-urile favorite, sporesc confortul in timpul folosirii lor.Intensitatea masajului trebuie sa fie potrivita pentru nevoile celui care il va utiliza. In functie de greutatea corporala, dar si de postura sau de scopul pentru care este folosit, scaunul de masaj trebuie sa incorporeze diferite elemente. De exemplu, aceste genuri de fotolii pot realiza diverse tipuri de masaj, cum ar fi cel prin framantare, ciocanit, batai sau shiatsu . Spre exemplu, modelele incluse in portofoliul companiei Komoder dispun de tehnologii performante, ideale pentru streching sau masaj reflexoterapeutic.Fotoliile de masaj pot fi dotate cu sisteme audio si bluetooth sau cu butoane rapide de rabatare. Mai mult decat atat, functiile imbunatatite permit controlarea aparatului de pe device-uri smart, asa cum se intampla in cazul fotoliului iRest de la Komoder, care este singurul fotoliu de masaj ce poate fi controlat prin intermediul aplicatiei pentru mobil si ipad.Fotoliile de masaj sunt disponibile in diverse forme si culori. Anumite modele sunt realizate din piele si lemn lucios, altele din piele ecologica si plastic sau alte combinatii de materiale. Desi decizia de alegere a unei astfel de piese nu trebuie sa se bazeze pe acest criteriu, aspectul scaunului de masaj este totusi un factor de luat in calcul inainte de achizitionare.Scaunele de masaj sunt in general destul de costisitoare. Preturile variaza de obicei in functie de producator si de accesoriile si specificatiile pe care le are fiecare astfel de fotoliu. Compania Komoder a pregatit reduceri de iarna la o gama variata de fotolii de masaj performante. Printre modelele puse la dispozitie se afla fotoliile(dotate cu sisteme de maini mecanice 3D inteligente silentioase), precum si(dedicate masajului full body) sau