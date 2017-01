Ghidul pentru a prepara o cafea sanatoasa in fiecare dimineata. Si medicii o beau asa

O multime de persoane isi incep ziua in compania unei cesti de cafea aburinde, insa ea nu este recomandata in orice conditii. Cafeaua are o multime de antioxidanti, ajuta digestia, concentrarea si ii poate ajuta pe cei care au tensiunea arteriala prea mica. Te poti bucura de toate aceste beneficii, daca o prepari in mod corect. Iata cum:Primul pas pe care il ai de facut pentru a avea parte zilnic de beneficiile cafelei este sa te ocupi singura de prepararea ei. In loc sa o cumperi de la automate si buticuri, prepar-o singura. Daca timpul e o problema pentru tine si din graba preferi sa bei cafeaua pe drum, poti folosi un astfel de aparat cu functie pentru trezire cu aroma de cafea proaspata. Doar pui ingredientele seara, iar dimineata el se declanseaza singur si iti pregateste cafeaua astfel incat la ora fixata de tine sa fie proaspata si fierbinte. Pune-o intr-un termos si ai la tine o cafea sanatoasa, fara aditivi si la un pret mult mai mic.In plus, dupa cum vezi, cafetierele respective iti permit inclusiv sa controlezi perfect intensitatea cafelei, asa ca poti sa prepari o cafea tare cand te asteapta o zi solicitanta, sau una mai slaba pentru zilele de weekend.Daca vrei sa te bucuri cu adevarat de beneficiile cafelei, recomandarea medicilor este sa o bei neagra, fara indulcitori sau alte ingrediente cu diverse arome. Daca gustul este prea amar pentru tine, poti pune miere de albine, insa nu cat timp cafeaua este fierbinte, ci abia dupa ce se raceste putin.In locul unor arome sintetice, poti pune in cafea pentru un plus de savoare putin ulei de cocos organic, o lingurinta rasa de pudra de cacao organica sau putina scortisoara. Vei obtine o cafea mai gustoasa decat la orice restaurant sau bar si vei avea garantia ca stii exact ce ingrediente s-au folosit.Cafeaua bauta pe stomacul gol poate avea consecinte neplacute asupra sanatatii sistemului digestiv. Daca alegi sa o consumi pe nemancate, stomacul va avea impresia ca este un aliment si va declansa secretia de acid pentru a o descompune. Pentru ca in stomac nu sunt alimente, acidul va actiona asupra peretilor stomacului, ceea ce va provoca dureri si, in timp, chiar si gastrite. Asadar, daca vrei sa te bucuri doar de beneficiile cafelei, e cazul sa iei micul dejun inainte sa sorbi din ceasca.Dupa cafea este recomandat sa bei un pahar cu apa. Probabil stii deja ca licoarea aromata si neagra deshidrateaza organismul si are inclusiv un efect diuretic, asa ca e bine sa fie insotita de un pahar cu apa.Daca vrei sa ai parte de o cafea buna, primul lucru de care trebui sa tii cont este „materia prima”. In loc sa cumperi cafea gata ambalata, din supermarket, mergi la magazinele specializate in vanzarea cafelei, alege-ti ce sortimente vrei, fa mixuri interesante si macin-o pe loc. Vei vedea diferenta inca de la mirosul pe care il va imprastia in casa punga cu cafea proaspat macinata. In plus, aceste sortimente de cafea sunt adesea mai ieftine decat cele la care vedem reclame la televizor, pentru ca nu investesc la fel de mult in publicitate.