Meniuri de 5 stele pentru masa de Craciun. Fii cea mai buna gazda

Pentru cei traditionalisti din fire, un meniu cu preparate clasice, specifice Craciunului, este alegerea cea mai la indemana. Ideal ar fi ca pentru aperitive sa optezi pentru un platou rece, pe care sa asezi toba, caltabosi, piftie, carnati de casa, babic, carne la garnita, branza de burduf, zacusca, ceapa rosie, castraveti.La felul intai, poti opta pentru o ciorba de perisoare sau una de curcan, dreasa cu smantana. Evident ca pentru felul doi, sarmalutele in foi de varza si friptura de porc la cuptor sunt variantele principale pe care trebuie sa le iei in calcul. Stropite, cum altfel, decat cu vin rosu.La desert, cozonacul cu nuca si stafide si turta dulce vor face senzatie.Pentru oaspetii cu pretentii, poti opta pentru un meniu ceva mai pretentios. La aperitiv, pregateste tartine cu somon si crema de branza, rosii umplute cu spanac si muguri de pin, creveti in foietaj sau creveti picanti cu portocale.Pentru felul principal, alege o friptura de caprioara cu fructe de padure, homar cu creveti sau pastrav cu capere ori muschi de porc cu prosciuto si gorgonzolla. Garnitura de risotto alla milanese, legumele crocante la cuptor sau piureul de broccoli vor garnisi perfect aceste preparate.Tortul din musse de ciocolata si cheesecake-ul vor incheia perfect acest meniu festiv.Exista si variante care imbina traditionalul cu luxul, mergand pe linia usor mai dietetica.In acest caz, pentru aperitiv, prepara chiftelute din piept de pui, carnaciori subtiri la gratar, sparanghel in aluat, tartine cu friptura de vita si dovlecel la gratar cu branza de capra.Piept de curcan cu pancetta, smochine si praz, garnisit cu un piure din cartofi dulci ori un jambon glazurat cu salata caprese vor satisface si cele mai pretentioase gusturi.La desert, poti alege un tiramisu cu fructe de padure ori o rulada de ciocolata si cafea.