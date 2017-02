5 idei care dau un look nou casei tale

Este important sa te simti bine acasa, sa iesi din monotonie si sa iti inviti prietenii cu drag la tine. O iesire in oras poate fi cu succes inlocuita de atmosfera placuta a unei dupa-amieze cu ceai si fursecuri in livingul apartamentului tau.Iti propunem sa aduci o schimbare caminului in care stai pentru un plus de buna-dispozitie, o mai buna relaxare si o senzatie revigoranta. Fii fara grija, ne-am gandit si la buzunar, asa ca propunerile descrise mai jos nu te vor impovara. Mai mult, gasesti oferte diverse la preturi foarte bune in aplicatia VirtualCards , consulti promotiile partenerilor afiliati si alegi ce-ti place!– Poate ca nu ai o mobila de revista la tine in bucatarie, insa cu o perdea colorata aduci o nota noua si vesela. Foarte sic sunt cele cu motive decorative in nuante aprinse. La final achizitioneaza-ti si un set de farfurii in ton cu noua perdea sau macar o cana.– Cu totii avem macar o floare pe care o ingrijim si ce ai zice ca banalul ei ghiveci maro sa fie inlocuit cu unul fancy? Testeaza-ti creativitatea, cu hartie colorata, lipici, il personalizezi chiar tu! Hartia lucioasa a unei reviste sau materialul unei haine pe care nu o mai imbraci sunt si ele idei bune de aplicat. Un glob strivit inseamna bucatele mici si lucioase care pot deveni sursa potrivita pentru a da viata ghiveciului de flori.– Ce ai zice ca in zona biroului tau de acasa sa ai la vedere sloganul, citatul, motto-ul care te inspira? Il poti scrie mare la calculator pe o hartie A4 si apoi sa ii gasesti o rama subtire, eleganta, colorata, potrivita incaperii tale. Sau mai bine, ia-ti inima in dinti si realizeaza un exercitiu de caligrafie! Scrie sloganul chiar tu! In felul acesta ii vei oferi tabloului o nota personala.– Cel mai simplu sa aduci accente de culoare in sufragerie este sa folosesti pernele decorative, de diferite modele, frumos asezate pe canapeaua ta preferata. Nu doar ca iti vor prinde bine atunci cand vei dori sa stai confortabil, dar vei observa cum incaperea se va insenina intr-o clipita.– De data aceasta te lasam pe tine sa alegi ce ti-ar placea sa aduci nou casei tale si te invitam sa deschizi aplicatia VirtualCards pentru a te inspira. Nobila Casa este magazinul de decoratiuni interioare care iti ofera o gama variata de articole destinate oricarei incaperi a casei. Catalogul Brico Depot este si el de mare ajutor, dar si promotiile partenerului MAM Bricolaj. Sau, poate iti doresti o actiune indrazneata si vrei o noua piesa de mobilier, motiv pentru care te indrumam sa consulti ofertele Lem’s, cel mai mare lant de magazine de mobila din Romania.