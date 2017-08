5 trucuri ingenioase prin care iti reduci la jumatate timpul pierdut la curatenie

Un studiu recent al specialistilor britanici arata ca ne petrecem, in medie, trei ore zilnic ocupandu-ne de treburile casnice. Nu este surprinzator ca mai mult de jumatate dintre participantii la studiu au declarat ca nu ar incerca sa faca mai multe treburi prin casa, daca ar avea mai mult timp la dispozitie. Doar unul din patru participanti a declarat ca ii face placere sa se ocupe de treburile casnice. Cel mai mult timp ne ocupa curatenia, urmata de gatit, aprovizionarea frigiderului si plimbarea animalelor de companie pe afara. Daca vrem sa avem mai mult timp liber la dispozitie, ce avem de facut este sa gasim metode prin care sa scurtam timpul pierdut cu treburile casnice si, din fericire, exista metode prin care poti face acest lucru:Tehnologia inovatoare iti permite sa economisesti foarte mult timp si sa nu mai pierzi energie cu lucruri pe care acum un aparat le poate face pentru tine. Asa cum folosesti cuptorul cu microunde pentru a dezgheta alimentele sau a le gati fara a depune efort sau masina de spalat vase pentru a scapa de vesela murdara, de ce nu ai folosi un aparat inteligent si pentru a curata podeaua? Imagineaza-ti cum ar fi sa te relaxezi pe canapea, in timp ce un aparat iti curata casa in doar cateva minute. Probabil ai vazut deja prin filme un astfel de aspirator robot , pe care doar il pornesti si il lasi apoi sa isi faca treaba. Dupa cum vezi, este rapid, are un sistem de detectare a prafului si curata eficient intreaga casa, in timp ce tu iti vezi de treaba. Cand pui in balanta timpul pe care il economisesti cu ajutorul sau, iti dai seama cat de rentabila este o astfel de investitie.Suna paradoxal, insa uneori graba te impiedica sa faci curatenie la fel de repede si eficient cum ai face-o daca ai avea putina rabdare. Ia ca exemplu produsele de curatenie care promit sa dizolve murdaria sau grasimea intarita de pe aragaz, de pe cuptor, de pe gresie sau de pe blatul de bucatarie. Secretul pentru a face curat la fel de repede cum vezi in reclame este sa lasi produsul sa actioneze timp de 5 minute, inainte sa stergi suprafetele. Abia atunci vei vedea adevarata putere a unui produs de curatat. Insa multi se grabesc sa termine treaba mai repede si, in cele din urma, ajung sa petreaca mult mai mult timp frecand aragazul si cuptorul, nemultumiti de ineficienta produselor de curatare. Un truc util este sa pulverizezi solutia de curatat pe suprafate si sa o lasi sa actioneze cateva minute, timp in care poti sorta rufele pentru spalat sau poti pune vesela murdara in masina de spalat vase.Multi dintre noi avem tendinta de a lasa vasele in chiuveta si le spalam abia dupa ce am terminat de gatit si am luat masa. Insa, pana atunci, resturile se intaresc pe marginile vaselor si sunt mult mai dificil de indepartat. Secretul este sa speli vesela imediat cum nu mai ai nevoie de ea. Astfel, murdaria va fi mult mai usor de indepartat, iar la final vei avea o bucatarie curata si o chiuveta goala, pentru care vei fi recunoscator.Sortarea hainelor pentru a le pune in masina de spalat iti poate lua destul de mult timp, mai ales daca nu bagi zilnic la spalat si lasi aceasta operatiune pentru zilele in care ai mai mult timp liber la dispozitie. Pentru a-ti fi mai usor sa faci asta, iti poti sorta hainele de la bun inceput, folosind mai multe cosuri pentru rufele murdare. Poti pune hainele de culoare neagra cu cele inchise la culoare: bleumarin, albastre sau maro, cele albe cu cele de culoare bej sau gri, iar cele colorate intr-un singur cos. Pune deoparte si hainele din materiale mai delicate, care trebuie spalate manual, astfel incat sa nu le bagi din greseala in masina de spalat si sa le strici.Un truc pentru a pastra aragazul ca nou este sa il tapetezi cu folie de aluminiu, pe care sa o gauresti in dreptul ochiurilor. Astfel, cand aceasta se murdareste, tot ce vei avea de facut va fi sa o arunci, iar aragazul tau va ramane curat, fara zgarieturi sau resturi de grasime intarita. Poti proceda la fel si cu lada in care depozitezi fructe sau legume in frigider, pentru a preveni murdaria cauzata de legumele care se strica sau care se zdrobesc accidental. Iar pentru a scapa rapid de praful sau firimiturile din sertare, poti folosi o folie de hartie pentru a le acoperi si a pastra mobilierul ca nou mai mult timp.Daca te vei folosi de aceste trucuri, vei reusi sa iti reduci la jumatate timpul petrecut facand curat in casa si vei avea mai multa energie pentru tine si pentru cei dragi.