Catalin Botezatu nu se simte prea bine, "chiar daca toata lumea crede ca la mine totul e roz". Stresul zilnic isi spune din ce in ce mai des cuvantul asupra starii sale de sanatate. In mai 2014, designerul Catalin Botezatu a fost operat la un spit...

Raluca Badulescu este in culmea fericirii dupa ce a reusit sa dea jos 70 de kilograme. Femeia de afaceri a facut in urma cu aproape doi ani o operatie de micsorare a stomacului. Ea ajunsese sa cantereasca peste 100 de kilograme. Acum insa, Raluca...

Proaspat intors dintr-o vacanta in Asia, creatorul de moda le-a impartasit apropiatilor aventurile din vacanta, dar a avut si niste mici nemultumiri de exprimat.Catalin Botezatu le-a spus prietenilor sai ca vrea sa slabeasca, chiar daca este vorba do...

Cristian Boureanu iubeste din nou. Politicianul s-a despartit recent de Adina Mihailescu, blonda care semana foarte bine cu fosta sotie a acestuia, Valentina Pelinel. In urma cu cateva zile, Boureanu a fost surprins la bratul unei tinere de doar 18 a...

Acuzat in trecut ca ar avea inclinatii homosexuale, Catalin Botezatu a recunoscut recent ca este de acord cu adoptiile gay, insa doar daca acestea sunt benefice pentru copiii/ Creatorul de moda a declarat de asemenea ca este sensibil cand vine vorba ...

O zi maraton pentru Catalin Botezatu, insa a meritat. Prezentatorul emisiunii "Supermodels", de la Kanald D, este imaginea unei firme de genti de voiaj cunoscuta in toata Europa si a pozat timp de cinci ore intr-un hotel de lux, din Capitala. Miercur...

Catalin Botezatu a trecut in urma cu cateva luni printr-o operatie dificila, pe cord. De atunci, creatorul de moda a decis sa o lase mai usor cu munca si sa isi trieze proiectele. Medicii i-au interzis, de asemenea, sa mai lucreze, deoarece ar putea ...

Catalin Botezatu nu a scapat de problemele de sanatate. Statul la mare, in soare si caldura excesiva nu sunt deloc sanatoase, iar designerul a simtit asta pe pielea lui. Avand o sanatate precara, Bote ar trebui sa se menajeze, altfel risca sa faca un...

Catalin Botezatu si-a regasit iubirea in aceasta vara la mare! Celebrul designer a fost vazut aproape mereu in compania unei tinere frumoase, iar relatia dintre ei pare a fi una destul de serioasa. Dupa relatia dezastruoasa pe care a avut-o cu Bianca...

Catalin Botezatu s-a dus la o clinica in Turcia pentru a-si face cateva analize, insa medicii l-au avertizat ca starea lui de sanatate nu este deloc buna si i-au spus ca trebuie operat de urgenta. Astfel, designerul a fost supus unei interventii chir...

Catalin Botezatu a dat cateva declaratii surprinzatoare despre un posibil conflict armat. Celebrul designer a declarat ca e gata sa se sacrifice pentru tara lui, in cazul in care va fi necesar. Acesta considera ca asa ar fi demn si corect, din moment...

Catalin Botezatu a ales sa petreaca cateva zile in Antalya, inainte de sarbatorile pascale, la invitatia unui prieten. Aici s-a cazat la un hotel de lux si s-a bucurat de toate serviciile, mai ceva ca un imparat. Chiar daca celebrul designer a ales s...

Vica Blochina a petrecut o vacanta de neuitat in America, alaturi de Anamaria Prodan, Catalin Botezatu si Denisa Nechifor. Vedetele s-au distrat impreuna si au profitat la maximum de fiecare zi petrecuta pe continentul american. Desi, la inceput, Pro...

Catalin Botezatu a fost plecat pentru cateva zile in America pentru niste filmari, iar la intoarcerea in tara designerul a recunoscut ca a facut o schimbare. Acesta a ajuns si in vestitul Merlose Place, unde a hotarat sa faca un gest care sa-i aminte...