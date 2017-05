3 tunsori care avanteajeaza orice femeie

Tunsoarea stratificata, pana mai jos de nivelul umerilor, ofera mult volum in cazul parului drep, cu firul gros, sau a celui ceva mai rar. E bine taieturile din zona frontala sa fie mai scurte, ca sa incadreze treptat fata. Suvitele trebuie sa ajunga in dreptul pometilor inferiori si sa se termine in dreptul maxilarului inferior, apoi la clavicula.Cateva dintre vedetele inspirate de aceasta tunsoare au fost Penelope Cruz, Connie Britton si Rachel Weisz.Cu trecerea anilor, parul devine mai fragil, se ingrasa mai repede. Opteaza pentru o tunsoare care sa ii dea parului un aspect dezordonat, o tunsoare usor de intretinut, mai ales daca nu ai timp zi de zi sa te coafezi. Pastreaza volumul la radacina, dar fileaza varfurile. Lasa-l sa se usuce fara sa mai folosesti feonul sau peria rotunda. Aplica la varfuri putina ceara sau spuma de par pentru a-i da o textura interesanta. Un bonus ar fi bretonul drept, daca ai fata ingusta, sau cel cu marginile exterioare mai lungi, care sa incadreze fata daca aceasta are forma rotunjita.Este o varianta tot mai apreciata de multe femei intrucat ofera eleganta si rafinament. Lungimea parului in acest caz trebuie sa se opreasca in dreptul claviculei, iar stratificarea trebuie sa fie minima. Pentru un aspect si mai stilat, onduleaza cu un ondulator electric cateva suvite din partea din fata.S-au lasat inspirate de aceasta tunsoare vedete precum Gwyneth Paltrow, Mindy Kaling si Nicole Kidman.

