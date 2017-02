Culorile si tunsorile primaverii 2017

LOB este denumirea pentru bobul ceva mai lung. Este o tunsoare care a facut furori in ultimii ani si care inca ramane in actualitate. Lungimea optima este pana la umar, iar parul trebuie filat la varfuri, astfel incar sa formeze curbe usoare. Tunsoarea este versatila, astfel ca se potriveste majoritatii formelor fetei. Daca nu ai parul ondulat natural, poti obtine aspectul ciufulit cu ajutorul unui ondulator cu care sa intorci putin varfurile.O tunsoare care arata bine inclusiv pentru femeile de peste 40 de ani – dovada, Jennifer Aniston – este parul lung, care cade in valuri, mai jos de umeri. Practic, nu este nici scurt, nici foarte lung. Varfurile trebuie taiate cat mai ascutit, ca sa dea o linie descendenta menita sa ofere suplete coafurii.Tunsoarea pixie nu vrea nici acum sa se predea. Capata insa o nota mai eleganta, mai sofisticata, prin taietura ceva mai lunga pe o parte. In acest fel, accentueaza ochii si pometii. Pe laterale, parul trebuie sa fie suficient de scurt astfel incat sa nu trebuiasca dat pe dupa ureche.Stii nuanta aceea de blond pe care o are parul copilasilor abia nascuti? Ei bine, in saloanele de hairstyling ea poate fi recreata. E vorba despre un blond neuniform, o combinatie de tonuri mai inchise si mai deschise.Combinatia dintre brunet si blond stralucitor are anul acesta un impact major. Ai vazut probabil inca de vara trecuta parul in doua nuante contrastante, una inchisa si una mai deschisa. Parea un par lasat neglijent sa creasca, fara revopsire. Ei bine, este o varianta foarte naturala si foarte comoda, care trebuie luata in calcul pentru acest sezon inclusiv.Roscatul moale, care are tonuri de auriu rosiatic este culoarea cu care vei face furori in acest sezon. Aceasta nuanta incalzeste tenul palid, cu care vei iesi la lumina dupa lunga iarna.