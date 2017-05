Par murdar? 5 coafuri ultra-rapide care te fac sa arati perfect

Parul ceva mai gras ar putea sa arate, de fapt, mai bine decat cel proaspat spalat daca stii ce coafura sa iti alegi.Un truc vechi, dar foarte util este sa iti prinzi parul intr-o coada de cal cat mai sus. Atunci cand parul este ingreunat de sebum, varianta aceasta este de departe cea mai comoda. Coafura este destul de banala, insa da-i un aer sic acoperind elasticul de par cu o suvita de par pe care sa o rasucesti de jur-imprejurul acestuia si pe care sa o fixezi apoi sub coada cu o agrafa simpla.Un coc lejer, usor dezordonat, iti va conferi un aspect foarte sexy. Trebuie sa stii ca barbatilor le plac femeile cu parul ciufulit, pentru ca imaginatia lor bogata poate merge foarte departe. Asa ca nu te stresa si prinde-ti parul cu cateva agrafe, apoi cu fixativ pastreaza-i nota naturala.Bentitele sunt cel mai bun prieten al unui par ceva mai murdar. Ele ascund faptul ca podoaba capilara nu e in cea mai buna forma. Daca ai parul lung, pune-ti o bentita pe cap avand grija sa nu treci parul pe sub ea. Ridica-l si rasuceste-l peste bentita, apoi fixeaza-l cu cateva agrafe. Astfel incat vei obtine o coafura foarte sexy.Spicul sau coada frantuzeaza este o coafura clasica, ce va ascunde in totalitate faptul ca parul tau nu e in cea mai buna forma. Chiar daca pare complicat sa iti faci singura o astfel de impletitura, tutorialul de mai sus iti va arata ca nu e nici pe departe complicat. Un avantaj al acestei coafuri este ca atunci cand iti vei despleti parul, el va fi usor ondulat, va avea volum, ceea ce il va face sa arate mult mai fresh.Atunci cand se ingrasa, cel mai mult se vede la radacina parului. O varianta pentru a acoperi aceste radacini este sa iti impletesti din lateral o coada pe care sa o treci peste crestetul capului dintr-o parte in alta. In felul acesta vei obtine o coafura shic, foarte romantica.

