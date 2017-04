3 tunsori moderne care te intineresc

Incearca, asadar, una dintre aceste coafuri moderne si sexy:De ce sa alegi parul lung sau sa mergi in cealalta extrema, cea a parului scurt, cand poti alege varianta de mijloc: parul mediu. Tunsoarea cea mai potrivita in acest sens este parul pana la umeri. Este suficient de lung pentru a-l prinde intr-o coada de cal si destul de scurt pentru a-ti da o alura sexy. Il poti purta fie drept, fie usor ondulat, insa intotdeauna da-i putina stralucire cu ajutorul unui spray de par.Realizeaza un echilibru perfect intre o coafura rebela si una foarte bine conturata cu ajutorul buclelor lejere, fluide. Onduleurile largi, suvitate, astfel incat sa atarne, dand greutate parului iti asigura un plus de versatilitate, transformand aceasta tunsoare intr-una perfecta pentru intalnirile office, dar si pentru iesirile de seara in club. Pentru a obtine o astfel de coafura cel mai bine este sa folosesti un ondulator de par. Cand ai scos suvitele de pe acesta, aplica putina ceara sau gel fixator.Bretonul lung, franjurat, taiat usor in diagonala, este magulitor pentru chip. Iti confera un aer jucaus, foarte tineresc. Plimba suvitele bretonului dintr-o parte in alta in timp ce iti usuci parul cu feonul. In felul acesta vei obtine un aspect usor dezordonat, adolescentin.