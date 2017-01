Aceasta este tunsoarea cu care vei face furori in 2017

Potrivit stilistilor consultati de instyle.com, coafura cu care vei face senzatie in 2017 presupune par de lungime medie, breton si suvite in scari, care sa incadreze fata. Aceasta tunsoare ne va intoarce in timp, in anii ’70, insa tinand cont ca deja au optat pentru ea vedete precum Grace Moretz Chloë, Amber Heard si Taylor Swift, nu trebuie sa mai avem niciun dubiu ca este alegerea potrivita.Asadar, lungimea parului trebuie sa fie la nivelul umarului, usor sub guler, iar parul sa cada in trepte, pe langa fata. Bretonul trebuie sa fie plin si lung si trebuie sa acopere bine fruntea, sa cada peste sprancene. Forma bretonului este semirotunda. Varfurile parului nu trebuie sa fie drepte, ci franjurate, filate.Avantajul acestui tip de tunsoare este ca se potriveste foarte bine cu toate tipurile de par si cu orice forma a fetei.In cazul in care ai o fata ingusta, opteaza pentru un breton lung si despicat la mijlocul fruntii, astfel incat sa creezi un punct focal chiar pe centrul fetei.Daca ai fata rotunda, opteaza pentru un breton ingust, iar franjurile laterale sa pice peste urechi, imbracandu-ti usor lateralele obrajilor, astfel incat sa creeze iluzia unei fete mai subtiri.

