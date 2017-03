Ce tunsoare te avantajeaza in functie de varsta

20 de ani este varsta perfecta pentru experimentarea unor tunsori inedite. Practic, e momentul in care iti cauti propriul stil. Tunsorile asimetrice, culorile de par neobisnuite, parul tuns extrem de scurt sunt variantele pentru care poti opta fara sa gresesti.Tunsoarea trebuie sa fie usor de intretinut, pentru ca iti cam lipseste timpul si nu ai cand sa te coafezi zi de zi. Poti aborda culori indraznete. Daca ai trasaturi delicate, atunci poti opta si pentru un stil baietesc, cu o tunsoare scurta. Daca ai par bogat, atunci il poti lasa sa creasca. Hairstilistii recomanda ca schimbarile sa fie graduale si nu bruste.De la aceasta varsta incepand femeile au tendinta sa incerce sa arate mai tinere. De aceea, e bine sa opteze pentru coafurile care necesita un stil minimal. Creatiile mult prea complexe pot adauga cativa ani aspectului. Evita liniile drepte, stricte. Cele mai potrivite sunt coafurile usor neregulate, cu parul filat asa incat sa confere volum.Tunsorile dupa 50 de ani trebuie sa fie ferme, dar avantajul este ca nu exista restrictie in privinta lungimii. Trebuie evitate in schimb culorile monocrome. E de preferat sa se opteze pentru suvite luminoase, in nuante diferite. Parul de lungime medie ar trebui sa aiba bucle pentru volum.

