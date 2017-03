Cu aceste 5 trucuri te vei trezi dimineata cu parul ca de la coafor

Insa inainte de a incerce oricare dintre urmatoarele trucuri, nu uita cateva aspecte esentiale:- nu merge la culcare cu parul ud, fiindca atunci se va rupe mai usor.- cand folosesti uscatorul de par, ai grija sa fie pornit aerul rece si nu cel cald. In felul acesta vei evita sa ti se increteasca parul.- piaptana-te intotdeauna inainte de a merge la culcare.- alege-ti o tunsoare care se potriveste tipului tau de par.Iata si ce ai de facut pentru ca dimineata cand te trezesti parul tau sa fie ca si cand abia te-ai fi intors de la coafor:Daca vei dormi cu parul impletit, dimineata nu te vei trezi cu el incurcat sau valvoi, pentru ca s-a electrizat din cauza asternuturilor. In plus, vei obtine onduleuri largi, cu aspect natural. Impleteste-l cand e uscat sau doar putin umed.Uleiul de cocos aplicat la capetele firului de par te va ajuta sa elimini problema electrizarii parului si sa obtii o podoaba capilara super-stralucitoare. Este important sa utilizezi o cantitate mica de ulei si sa ai grija sa nu ajunga la nivelul scalpului.Daca dormi pe asternuturi din matase ori din satin, riscul ca parul tau sa se rupa in timpul somnului este mai mic. De asemenea, nici nu te vei alege cu fire despicate la varfuri. Poti chiar sa iti acoperi parul cu o esarfa din matase inainte de a merge la culcare. In felul acesta, parul foarte cret se va intinde usor.Amesteca gel de aloe vera cu apa minerala si pune acest balsam intr-o sticla cu pulverizator. Aplica pe par chiar inainte de a merge la culcare. Aloe vera este un remediu perfect pentru a hidrata capetele firelor de par.In cazul in care ai parul lung, iti poti face cu un coc. Prinde-ti parul intr-o coada de cal, apoi rasuceste de jur imprejur si fixeaza-l cu agrafe sau pur si simplu cu un elastic. Dimineata, parul tau va sta superb.

Articole recomandate

Tunsorile anului 2017. Iata ce trenduri trebuie sa adopti Tendintele se schimba de la un an la altul inclusiv in materie de hairstyle. Iar 2017 pare sa fie anul tunsorilor scurte. Asimetrice, cu breton scurt sau cu breton lung, bob reinterpretat sau pixie, toate acestea vor face furori in anul care vine. Dincolo de un outfit in tendinte si un machiaj

Ai parul lung? Afla ca nu mai esti deloc la moda. 5 tunsori in cea mai mare voga Parul lung, fie el drept sau ondulat, a devenit o tendinta veche. Mai nou, se poarta lungimile medii sau scurte. Pixie este insa tunsoarea pe val in acest sezon. Iata ce se poarta cel mai mult in toamna lui 2016 in materie de frizuri: Bob lung Una dintre tunsorile in voga este bobul lung. Acesta se

Aceasta este tunsoarea cu care vei face furori in 2017 O tunsoare noua iti va aduce o multime de complimente. Este o schimbare pe care o observa rapid toti cei din jur, iar daca alegi una in tendinte, atunci cu siguranta ca vei intoarce o multime de capete. Ce se poarta in noul an? Iti vom spune in continuare! Potrivit stilistilor consultati de

Culorile si tunsorile primaverii 2017 A sosit acel moment din an in care suntem gata de schimbare. Culoarea parului este prima la care ne gandim. Si eventual coafura. Tocmai de aceea iti vom arata in continuare care sunt acele tunsori, dar si nuante de par care iti vor conferi un aer fresh primavara aceasta: Bob lung filat LOB este