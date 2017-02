Articole recomandate

Tunsorile anului 2017. Iata ce trenduri trebuie sa adopti Tendintele se schimba de la un an la altul inclusiv in materie de hairstyle. Iar 2017 pare sa fie anul tunsorilor scurte. Asimetrice, cu breton scurt sau cu breton lung, bob reinterpretat sau pixie, toate acestea vor face furori in anul care vine. Dincolo de un outfit in tendinte si un machiaj

Ai parul lung? Afla ca nu mai esti deloc la moda. 5 tunsori in cea mai mare voga Parul lung, fie el drept sau ondulat, a devenit o tendinta veche. Mai nou, se poarta lungimile medii sau scurte. Pixie este insa tunsoarea pe val in acest sezon. Iata ce se poarta cel mai mult in toamna lui 2016 in materie de frizuri: Bob lung Una dintre tunsorile in voga este bobul lung. Acesta se

Aceasta este tunsoarea cu care vei face furori in 2017 O tunsoare noua iti va aduce o multime de complimente. Este o schimbare pe care o observa rapid toti cei din jur, iar daca alegi una in tendinte, atunci cu siguranta ca vei intoarce o multime de capete. Ce se poarta in noul an? Iti vom spune in continuare! Potrivit stilistilor consultati de

12 coafuri, o singura tunsoare. Cum iti aranjezi parul scurt altfel in fiecare zi Parul scurt – nu baieteste, ci cu lungimea pana la barbie – reprezinta o tendinta majora in 2017. De cele mai multe ori coafarea lui poate fi considerata o adevarata provocare. Un coc sau o coada la baza gatului sunt doar doua dintre variante. Insa optiunile sunt mai numeroase decat