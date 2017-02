Cum iti alegi tunsoarea perfecta in functie de forma fetei

De obicei, orice tip de tunsoare se potriveste persoanelor cu fata ovala. Insa, pentru a evidentia trasaturile e bine sa optezi pentru una dintre urmatoarele variante:- par de lungime medie;- bucle largi;- tunsoare bob.Daca ai fata rotunda, trebuie sa gasesti solutii astfel incat sa o faci sa para mai lunga. Nu iti taia parul mai scurt de nivelul barbiei. Cele mai potrivite tunsori sunt:- parul lung si drept;- bretonul lung;- coada de cal prinsa la baza gatului.In cazul in care forma fetei tale este rectangulara, inseamna ca ai barbia si pometii bine pronuntati. Cele mai potrivite tunsori pentru tine sunt:- parul lung cu breton;- parul mediu cu bucle largi si breton;- tunsoare bob cu breton.Fata in forma literei V presupune o barbie foarte pronuntata. Incearca una dintre urmatoarele tunsori pentru a atrage mai mult atentia asupra obrajilor si a ochilor:- par cu lungime medie filat;- par cu lungime medie ondulat;- coada de cal la baza gatului, purtata pe o parte.In acest caz, indicat este sa optezi pentru tunsori care indulcesc trasaturile, in special forma obrajilor, si care nu accentueaza si mai tare liniile proeminente. Cele mai potrivite in cazul tau sunt:- lungimea medie, cu parul pe o parte;- breton subtire cu bucle largi;- tunsoare pixie;

