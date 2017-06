Este oficial. Barbatii adora aceasta tunsoare la femei

Par lung, scurt, cu breton, vopsit sau natural, drept sau ondulat. Optiunile sunt multiple, iar coafura trebuie sa o alegi tinand cont de mai multe coordonate. In primul rand, de ceea ce ti se potriveste cel mai bine formei fetei, dar si statutului tau social. Apoi trebuie sa tii cont si de tendintele in materie de hair styling. Si ca sa vezi ca lucrurile pot fi si mai complicate de atat, ar trebui sa tii cont si de parerea barbatilor cand vine vorba despre alegerea unei coafuri.Iata, asadar, care este coafura pe care barbatii pur si simplu o adora: cocul lejer.Sa iti prinzi parul neglijent este foarte sexy, cred domnii. De ce? Pentru ca suvitele rebele care iti curg pe langa obraji, parul „pieptanat” doar cu degetele, care sta lejer prins le starneste imaginatia, ducandu-i cu gandul la o noapte de sex nebun.Aceasta coafura naturala ii lasa sa te vada ca pe o femeie foarte relaxata si multumita de sine, care nu vrea sa para altceva decat este. Poate iti vine greu sa crezi, dar barbatilor nu le pasa deloc daca un fir de par sau o suvita nu sta la locul ei.Asa ca tine cont de acum cand esti gata sa iti faci programare la haistylist pentru cine stie ce coafura sofisticata: barbatii vor sa vada femeile cat mai naturale si cat mai destinse.

