Se poarta parul grizonant. Ce trebuie sa faci ca sa nu pari batrana

Parul argintiu nu mai este un atribut al varstei a treia. Se poarta chiar si la 20 de ani si iti vom da cateva exemple care iti vor arata ca poti incerca nuanta cu succes, fara sa te imbatraneasca deloc.Pentru ca schimbarea de look sa fie spectaculoasa in totalitate, opteaza pentru o tunsoare moderna. Se poarta bobul lung sau parul filat in trepte si cu breton lung.Evita sa iti vopsesti acasa parul in acest caz. Pentru ca nuanta sa para cat mai naturala si sa iasa cat mai uniform, ai nevoie de ajutorul unui specialist, astfel ca cea mai buna solutie este sa te lasi pe mainile unui hairstilist.Marea problema a parului grizonant, chiar si cel obtinut cu ajutorul culorilor, este ca devine mult mai uscat. Pentru ca aspectul sau sa fie tanar, stralucitor, este necesara o buna hidratare a parului, care se poate face cu balsamuri speciale.In cazul in care nu esti una dintre acele persoane cu trasaturi faciale extrem de bine conturate, putina culoare pe pleoape si in obraji e tot ceea ce ai nevoie pentru a-ti redefini look-ul. Ai nevoie de ceva mai multa culoare in jurul ochilor, pentru a-i accentua. La fel si in cazul buzelor. Un roz puternic sau un rosu te vor face sa arati foarte feminin.Hainele pe care le porti vor deveni foarte importante in momentul in care alegi parul grizonant. Renunta la cele negre sau gri si pastreaza-le doar pe cele in culori vesele. Iar accesoriile din aur sau aurii trebuie sa le lasi deocamdata in sertar si sa mizezi doar pe cele argintii.