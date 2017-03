Trucul prin care iti ascunzi firele albe fara sa te vopsesti

In acest scop, trebuie sa prepari un balsam pe care sa il aplici pe par. Ai nevoie de:- o lingura de miere- o lingura de ulei de ricin- o lingura de coniac- un galbenus.Amesteca ingredientele, aplica compozitia pe par si maseaza usor radacinile. Acopera apoi parul cu o cascheta de dus sau pur si simplu cu o punga din plastic si lasa balsamul sa actioneze 2-3 ore. Dupa acest rastimp spala-te pe cap cu samponul tau obisnuit.Potrivit perfect-ask.com trebuie sa repeti procedura de 3-4 ori, la distanta de trei zile. Vei observa ca firele de par albe nu mai exista. In realitate, ele s-au colorat, luand nuanta parului tau. Merita incercat!

